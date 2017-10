Escuelas que no cuenten con dictamen de seguridad estructural no podrán reanudar labores, y plantel privado que esté en clases sin esa autorización será sancionado, advirtió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en un encuentro con los medios, al final del evento de la celebración por los 25 años de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, Nuño Mayer aseguró que la SEP no está obligando a nadie a regresar a clases.

“Si alguna escuela ya cuenta con su dictamen, pero alrededor hay edificios con riesgos, no deberán regresar a clases hasta que se tenga un peritaje, porque lo más importante es garantizar la seguridad”, dijo.

En entrevista, comentó que la mayoría de los planteles con Dictamen de Seguridad Estructural están regresando a clases, por lo que ya está trabajando el 70 por ciento de la matrícula escolar en la Ciudad de México, y estimó que la semana próxima se tendrán los datos precisos de las escuelas que requerirán reparaciones menores, rehabilitaciones parciales y reconstrucciones totales.

Se refirió a las peticiones de los padres de familia del Colegio Enrique Rébsamen, para que se otorguen becas a sus hijos, y comentó que hay plena comunicación con ellos, pero la SEP no está autorizada a destinar recursos públicos a escuelas privadas; señaló que hay acompañamiento muy cercano para inscribir a sus hijos en alguna escuela pública, o ayudarlos a conseguir una beca en alguna institución privada, que por norma tienen la obligación de dar ese apoyo al 5 por ciento de su matrícula.

“La SEP no tiene facultad para revisar el fondo técnico de los Dictámenes de Seguridad Estructural, pero sí para validarlos, por lo que insistió que se sancionará a plantel privado que incumpla la norma”.

Se refirió a la suspensión de clases en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México, y comentó que las escuelas abrirán cuando así lo determinen las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a las que reconoció el apoyo en el proceso de revisión estructural de los planteles.

