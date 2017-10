Indignación se vive en el fraccionamiento Hacienda Costitlán en San Vicente Chicoloapan, luego de que asesinaran a una menor de 14 años.

“Da coraje, da impotencia y se pone a pensar en los que tenemos, en este caso que tengo a mi hija, me pongo a pensar en que ciudad vivimos, en qué país vivimos”, dijo Martha Patricia, vecina de Hacienda Costitlán.

Según versiones de los vecinos, en la calle de Jalalpa, la menor identificada como Fátima, se encontraba en su domicilio cuando tocaron el timbre, ella abrió la puerta y recibió un impacto de bala en la cabeza y ahora los padres de familia tienen miedo por sus hijos.

“No tenemos tranquilidad de nada, como está la situación no hay tranquilidad, en la mañana me entere del problema de esta calle, está muy sola, la vigilancia casi no pasa, hay cerradas en que la vigilancia no pasa”, agregó la vecina.

Aunque en la mayoría de las viviendas hay protecciones en puertas y ventanas incluso en la casa de la menor asesinada, ello no pudo evitar la agresión hacia la menor.

“Ahora si tener más cuidados, como papás la necesidad nos hace trabajar, irnos temprano, pero no hay que descuidarlos tanto mujeres como señoritas, jovencitos, niños chiquitos”, detalló Martha.

Las calles están solas y los vecinos afirman que solo han visto a las patrullas ahora que se presentó el asesinato de la menor.

“Pues con la delincuencia que hay por todos lados, ya después de cierta hora una no se siente segura, empieza a anochecer ya no ya no se siente uno igual”, señaló otra vecina de nombre Alejandra López.

Con información de Excélsior