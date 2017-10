La Agencia estadunidense para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) aprobó más de 44 millones de dólares para asistencia a personas que sufrieron daños a consecuencia del paso de los huracanes “Irma” y “María” por Puerto Rico y más de 96 millones para trabajos de emergencia.

La AEE, entidad autónoma del Gobierno puertorriqueño que produce y distribuye electricidad a más de 1.5 millones de clientes.

FEMA anunció que continúa recibiendo solicitudes de residentes de la isla que sufrieron daños en sus viviendas y propiedades.

Además, adelantó una asignación de 54.6 millones de dólares para labores de reconstrucción del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Así lo informó Alejandro de la Campa, director de FEMA en Puerto Rico.

“El día de hoy, en coordinación con el gobierno de Puerto Rico, estamos aprobándole a la AEE la asignación de 54.6 millones”, indicó.

Agregó que esto es un adelanto para que la AEE pueda continuar con las contrataciones y su equipo de trabajo, y las horas extras en las que ya incurrieron.

“Pero quiero dejar claro que esta semana vamos a aprobar dinero para todos los municipios, para AEE, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Policía y demás dependencias del gobierno”, abundó el funcionario tras una visita a Ponce junto al gobernador Ricardo Rosselló.

En la actualidad únicamente el 16 por ciento de los abonados de la AEE dispone de electricidad.

Debido al huracán “María” el sistema eléctrico de la isla sufrió daños severos y el colapso de la red eléctrica.

CRITICAN A ZUCKERBERG POR HACER “TOUR” VIRTUAL

Por otra parte, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue este martes objeto de críticas después de haber hecho un “tour” virtual por Puerto Rico.

En su “viaje” promocionó una herramienta de realidad virtual (RV) de la red social.

La “visita” se emitió en directo en un video de 360 grados y el avatar de Zuckerberg estuvo acompañado del de la jefa de realidad virtual de Facebook, Rachel Franklin, a quien le comentó:

“Una de las cosas realmente mágicas de la RV es que puedes sentir que estás realmente en un lugar”.

Medios locales y usuarios encontraron en la promoción de la plataforma de RV, una falta de sensibilidad hacia la isla del Encanto.

Zuckerberg apuntó que una de las características más potentes de la RV es la empatía y se disculpó ante aquellos que se hubieran sentido ofendidos.

“Mi objetivo era mostrar cómo la RV puede generar concienciación y ayudarnos a ver qué está pasando en diferentes partes del mundo.

También quería compartir la noticia de nuestra colaboración con la Cruz Roja para ayudar con la recuperación”, explicó.

“Leyendo algunos comentarios, me doy cuenta de que esto no estaba claro y me disculpo ante quien se haya sentido ofendido por esto”.