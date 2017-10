Anaya, el único responsable de la crisis en el PAN: Ramírez Marín

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el único responsable de la crisis en el PAN, es su líder, Ricardo Anaya y le pidió no culpar al PRI de la salida de Margarita Zavala del blanquiazul para fragmentar el voto, pues esto no beneficia a nadie de cara al 2018.

“Lo que tendríamos que decir a Ricardo Anaya es que no nos meta a nosotros en sus asuntos, es un tema que evidentemente no pudieron manejar en el PAN, es un tema que no pudieron resolver en el PAN y el presidente del PAN es él, no le puede echar la culpa a nadie más, ni siquiera en mi opinión a Margarita Zavala, es un tema estrictamente panista, interno y el responsable de esos temas es el presidente del PAN, que hasta dónde sé es él”, dijo Ramírez Marín.

En entrevista antes de iniciar la sesión ordinaria de este martes, Ramírez Marín afirmó que ningún partido se puede beneficiar de la división de otro, pues esto siempre tiene como consecuencia un desequilibrio y un desajuste, lo que genera un desajuste en el electorado.

Agregó que Anaya debe de dejar de buscar en otros culpas en lugar de revisar las actitudes, que Margarita Zavala y otros panistas le señalaron a su dirigencia.

“No es un tema en el que el PRI pueda tener algún tipo de intervención. Yo creo que ni el PRI le podía pedir a Margarita, por favor Margarita no te salgas, ni creo que Margarita nos hubiera hecho caso al PRI, si el PRI le hubiera dicho a Margarita, ‘oye por qué no te sales´. Creo que el señor Anaya trata de buscar culpas en otros en lugar de revisar las reiteradas actitudes que Margarita Zavala y otros actores panistas le han señalado a su dirigencia”, agregó.

Aseguró que José Antonio Meade todavía no está en campaña, y eso quedó muy claro el pasado jueves en su comparecencia puesta está completamente en sus funciones de secretario de Hacienda.

