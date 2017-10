El método de la elección del candidato del PAN y del Frente Ciudadano por México a la Presidencia de la República podrá definirse hasta el 13 de diciembre, de acuerdo con las normas del Instituto Nacional Electoral.

Así lo comentó el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien, junto con los otros aspirantes del PAN a la Presidencia, Rafael Moreno Valle, Ernesto Ruffo y Luis Ernesto Derbez, deberán reunirse con la dirigencia del partido para establecer el método de elección que puede ir desde una elección abierta a militantes o una designación.

“Y si el Frente desarrolla otras combinaciones, encantado de construirlas. Lo importante es que el método tenga consulta, tenga deliberación, un buen perfil y un buen resultado y que sea aceptado desde luego por las personas que puedan eventualmente ser parte de una alianza electoral”, dijo.

En entrevista con Grupo Imagen, Romero Hicks descartó que la salida de Margarita Zavala del PAN afecte al partido para las elecciones presidenciales del próximo año.

“El partido es una institución, es una escuela de democracia, es un camino de ciudadanía. En los 78 años del PAN podemos decir que los apellidos van cambiando en las visibilidades, pero ningún apellido pesa más que las siglas del Partido Acción Nacional, ahora, estamos en un momento de inflexión, de mucha pasión”, aseveró.

Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, reconoció no ser tan conocido como otros aspirantes a la Presidencia de la República por la sencilla razón de que él no es tan corrupto.

“Siempre se puede mejorar. Quizá algunas personas no me conocen porque no soy corrupto, pero los invitaría a que estudiaran el expediente que tenemos con resultados, con transparencia, sin auditorías pendientes, porque no es un concurso de popularidad”, sostuvo.