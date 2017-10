México cuenta con los mejores compositores del mundo, señaló el cantautor mexicano Alex Lora en la Expo Compositores 2017, en la que participó como ponente en una conferencia en la que compartió sus vivencias.

En entrevista externó que este país tiene a grandes compositores como Armando Manzanero, Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Agustín Lara, Martín Urieta, Teodoro Bello, Roberto Bellester y Manolo Marroquín.

La Expo Compositores tiene gran importancia porque, subrayó, motivas “a la raza, sobre todo a las nuevas generaciones, a inventar canciones y en la medida en que la raza se enfoque a decir lo que la gente siente y piensa y lo que la gente quiere comunicar, podemos de alguna forma olvidarnos de nuestra realidad, podremos escaparnos de las penas”.

Mencionó que en su caso inventa canciones en el momento y puso como ejemplo que acaba de componer una canción a Frida Sofía.

“La leyenda urbana que surgió a raíz de los sismos ocurridos el pasado 19 de septiembre” y que en los medios de comunicación se dijo que estaba viva bajo los escombros del Colegio Rébsamen que colapsó después del temblor.

También “acabo de inventar la rola ‘México sigue de pie’, la rola del temblor’ ambas canciones no las he grabado pero las voy a cantar en las tocadas”.

Son temas con los que cuando “la raza los escucha, de inmediato se identifica con ellos”, enfatizó.

Resaltó que por el momento está en pleno lanzamiento de su disco número 50: Nacimos para rodar y me vale madre, en el que se incluyen los temas Me vale madres y Nacimos para rodar.

Se incluyó la canción Felicidades campeón, dedicada a los atletas con capacidades especiales y otras para diversas situaciones de la vida cotidiana como lo que pasa con las mamás, lo que se vivió a causa del gasolinazo, entre otras.

Alex Lora dijo que nunca se ha preocupado por lo que la gente piense o diga de sus canciones.

“Yo siempre las he inventado en el momento en que están ocurriendo las cosas y las he cantado en tocadas y luego a la hora de hacer el disco ya no las canto porque el tema ya no está en boga y a nadie le interesa”.