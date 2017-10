Un obstáculo para que gran parte de los jóvenes latinoamericanos pueda construir una sociedad es el considerar a Ernesto, El Ché, Guevara, quien cumple 50 años de haber sido ejecutado, como un ídolo político, a pesar de que fue “un carnicero, homofóbico, asesino y racista”, aseguró la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez Cross.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la experta explicó el pasado 29 de septiembre que le parece irónico que muchos jóvenes hablen de injusticias, de amor y paz, pero su referente principal sea el líder de la Revolución Cubana.

“Me parece irónico que ahora el adolescente latinoamericano que se las llena de que quiera paz y amor tenga como referente a alguien quien violó sistemáticamente la vida, la propiedad privada y la libertad de otras personas porque creía que su pensamiento era superior”, afirmó.

La joven recordó cómo El Ché Guevara fusiló en una cabaña a más de mil personas “autorizando el fusilamiento de homosexuales, de periodistas, de personas a las que no se les hacía el debido proceso”.

Además, aseguró que el revolucionario en algún momento afirmó: los mexicanos eran un pueblo de indios ignorantes”.

La autora del libro Cómo hablar con un progre (2017) comentó que un “progre”, conocido en México como “chairo”, es un joven indignado por las injusticias de su país, pero que no profundiza en temas de suma importancia para contextualizar y entender el por qué de cada problemática, sino que se enfunda sólo en el socialismo.

“Es básicamente ese joven que no profundiza en economía o en historia; que está indignado con las injusticias que ve, que son reales, y que cómodamente toma algunos sloganes socialistas como: ‘si hay ricos y hay pobres la riqueza se debe distribuir’, pero ésta sólo ha llevado a más miseria. No debate y sólo estatiza la economía a más no poder”, aseveró Álvarez Cross.

Además, contrario a lo que opinan algunas personas influenciadas por el socialismo, ella aseguró que la calidad de vida que hoy día se tiene deviene del capitalismo, el cual ha reducido el número pobres.

“Todo lo que hoy tenemos, la calidad de vida, el hecho de que ha aumentado la esperanza de vida, que por primera vez en la historia de cada 7 personas vivas 6 ya no vivan con menos de un dólar por día, no es porque los burócratas o el comunismo lo hayan logrado, sino que el mercado lo logró”, detalló.

Al ser cuestionada sobre el populismo, Álvarez Cross, autora de El Engaño Populista (2016) explicó que este mecanismo, mas no ideología política, ha sido adoptado tanto por partidos de derecha como de izquierda en América Latina.

Agregó que con éste los partidos manipulan la democracia de manera efectiva sólo para robar y continuar con el poder.

“El populismo no es una ideología política, sino un mecanismo de manipulación psicológica al servicio de cualquier déspota que quiere llegar al poder para robar y seguir multiplicando poderes”, aseveró.

Con información de Excélsior