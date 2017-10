La película Blade Runner 2049 se dirige a un decepcionante fin de semana inicial de exhibición, con 31,5 millones de dólares de recaudación en 4 mil 58 cines de Norteamérica.

El resultado estimado del domingo pone en duda las altas esperanzas de que la película fuera un éxito de taquilla.

En uno de los reveses más sorprendentes en años recientes, Blade Runner 2049 no alcanzó las expectativas, que apuntaban a un rango de 45 millones a 50 millones de dólares en el fin de semana, ante unas críticas estelares, fuertes ventas de entradas por adelantado y la veneración por la cinta original Blade Runner de 1982.

En cambio, el filme solo cosechó unos moderados 12,7 millones de dólares el viernes, incluyendo 4 millones del jueves por la noche. El sábado tuvo un declive de 11 por ciento, a 11,4 millones de dólares, y el ingreso proyectado para el domingo era de 7,4 millones de dólares.

Los factores clave del desempeño bajo fueron el largo metraje de la película, de 163 minutos, que limita el número de exhibiciones por día, junto con una menor atracción de lo esperado entre los espectadores más jóvenes.

“El núcleo de los aficionados entusiastas y leales a ‘Blade Runner’ era mayor a 25 años y predominantemente masculino e impulsó a la película al lugar principal, como estaba previsto, pero un tiempo de proyección largo y el menor interés entre las mujeres dificultó al filme alcanzar las proyecciones originales para la taquilla del fin de semana”, dijo Paul Dergarabedian, un analista de comScore.

De acuerdo con PostTrack, los hombres de más de 25 años representaron el 50 por ciento de la audiencia y las mujeres de más de 25 fueron el 27 por ciento, mientras que los hombres menores de 25 representaron el 15 por ciento de la audiencia y las mujeres menores de 25 el 8 por ciento.

La película recibió una nota “A” CinemaScore de parte de los varones, mientras que el público femenino le asignó una “B+”.

Warner Bros. está a cargo de la distribución doméstica de Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, por medio de su acuerdo de producción con Alcon Entertainment.

A continuación, la lista de las 10 películas con más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore.

Las cifras finales se divulgarán este lunes.

1. Blade Runner 2049, 31,5 millones de dólares.

2. The Mountain Between Us, 10,1 millones.

3. It, 9,7 millones.

4. My Little Pony: The Movie, 8,8 millones.

5. Kingsman: The Golden Circle, 8,1 millones.

6. American Made, 8,1 millones.

7. The Lego Ninjago Movie, 6,8 millones.

8. Victoria & Abdul, 4,1 millones.

9. Flatliners, 3,8 millones.

10. Battle Of The Sexes, 2,4 millones.

Con información de Excélsior