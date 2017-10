La aspirante a la presidencia del país, Margarita Zavala, aseguró que tomó la decisión de renunciar al PAN por el sentido de congruencia de su vida.

“La decisión la tomé más allá de desventajas o ventajas de dinero o de estructuras, sino en sentido de congruencia de mi vida”, dijo en entrevista telefónica con Yuriria Sierra para Ya Cierra.

“Llevo dos años trabajando en contra también de esas enormes desventajas, porque contra quien yo competía era contra Ricardo (Anaya, líder del PAN), que hacía de jefe, de juez, de parte”.

La ahora expanista confesó que éste ha sido un día colmado de emociones,que ha marcado un antes y un después en su vida.

“Ha sido un día lleno de emociones, por supuesto, una de ellas despedirme con gratitud del PAN, 33 años de mi vida política están ahí”, externó.

“Ahí viví la democracia, luché por ella, me marcó toda mi vida, me marcó mis decisiones y me marcó el sentido de valores muy claro, la manera de hacer política, con honestidad, con libertad, con valentía”.

La tarde de este viernes, la aspirante a la presidencia del país confirmó a través de sus redes sociales su renuncia al PAN, debido a que la dirigencia de éste le impidió participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo.

En breve, más información.