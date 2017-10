Vecinos de Álvaro Obregón 286, el lugar del derrumbe donde terminaron los rescates en la CDMX, señalaron robos de sus viviendas, a las que no han podido regresar.

“Diariamente estuve viniendo y no se me permitió el acceso hasta el día 26, en que tuve que entrar casi a la fuerza. No encontré ni siquiera la puerta, la tumbaron, creo a patadas, porque rompieron pedazos de las paredes. La terraza también la habían vandalizado, me doblaron el barandal. La mayoría de mis cosas estaban tiradas en el piso. La cama, se ve que se acostaron ahí, había botellas de refresco hasta en el baño”, acusó Hilda Hernández.

“Al entrar noté que me faltaba una bicicleta que estaba amarrada a mi coche con un candado que estaba cortado. Al entrar a mi departamento la puerta estaba forzada, la habían pateado. Me faltaba un iPad, una laptop, una cartera con identificaciones que ni siquiera tenía dinero”, relató por su parte Raúl Solís.

Ambos levantaron denuncias, pero fue hasta ayer que recibieron información.

Humberto Morgan, enlace del gobierno local en la zona, les indicó que este miércoles podrán volver a sus departamentos. Pero los colonos no saben quién responderá.

“Me siento muy decepcionado de las autoridades, que todos los actos heroicos que ha hecho la sociedad se van a ver opacados por unos cuantos que decidieron llevarse algo que no les pertenecía”, agregó Solís.

“Gracias a Dios mi departamento sirvió para salvar vidas, pero eso no les da derecho a vandalizar y a robar”, indicó Hernández.