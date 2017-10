Crearán viviendas para damnificados con PET

Cientos de personas perdieron todo tras el colapso de sus casas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Muchas de ellas, ante la imposibilidad de reconstruir sus hogares viven en albergues o campamentos en medio de la calle, pero esta realidad podría ser distinta si se construyeran con PET viviendas emergentes promovidas por la asociación civil Viem.

Todo comenzó hace poco menos de una semana, cuando la arquitecta Fernanda Solano notó que a las áreas afectadas llegaban litros de agua embotellada y quedaban envases que podrían ser ocupados para algo más, además de acumular basura.

Tras una investigación, Solano contactó a los responsables de Viem y les planteó levantar casas de PET en las zonas destruidas, con tal de brindar un hogar temporal a los damnificados.

Viem es una organización queretana que construye casas con envases en zonas vulnerables, donde los habitantes muchas veces no tienen ni para comer. Con la nueva propuesta, buscarán promover esta iniciativa en lugares afectados por los terremotos de 7.1 y 8.2 grados, que devastaron ocho estados del país.

Dafne Gallardo, colaboradora del proyecto, explicó que cada botella de PET se convierte en un ecoladrillo, cuando se rellena con basura o escombros comprimidos y brinda solidez y estabilidad a la estructura.

Gallardo comentó que para cada casa se realiza una cimentación de costales, rellenos con arena o escombros y, posteriormente se alterna una capa de adobe con ecoladrillos, hasta estar lista. Las botellas van amarradas con rafia, también se puede utilizar cemento y grava, “pero para sacar de la emergencia a la gente que duerme en la calle se utilizarían los escombros”, comentó. Está previsto que para cada casa se utilicen cerca de 2 mil 100 botellas y 10 voluntarios, que construyan un cuarto de tres por tres metros en tres o cinco días; aunque esta medida depende de los planos que poseen los integrantes de la fundación Viem.

Gallardo explicó que son varios los beneficios de los hogares de ecoladrillos, pero hay tres principales: pueden construirse en un menor tiempo, resisten mejor el embate de un sismo y son térmicos.

En una primera etapa se decidió enfocar la ayuda en Jojutla, Morelos, zona que quedó devastada el 19 de septiembre, pero después se planteó ampliarla a Oaxaca y Chiapas, estados que también fueron afectados por el terremoto del día 7.

David García, cofundador de Viem, detalló en una transmisión de Facebook live que la propuesta de las viviendas emergentes surgió para que los damnificados tengan donde refugiarse en momentos de adversidad, dormir o descansar de los problemas que atraviesan”. Precisó que Protección Civil ya estudia los inmuebles prototipos y todo su equipo espera los permisos necesarios para poder comenzar con la construcción.

“Necesitamos que crean en nosotros, no somos ninguna asociación que dependa del gobierno, no pertenecemos a ningún partido político, tampoco somos de una institución privada y, sobre todo, no vamos a vender el PET”, indicó García durante la transmisión en vivo.

¿Dónde y cómo donar? Viem instaló centros de acopio en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos y Puebla.

El PET debe entregarse limpio y en buenas condiciones, con la tapa puesta y, de preferencia, el envase debe ser de un litro.

Para sustentar el proyecto no se recibe efectivo y por el momento sólo aceptan donaciones en especie: transporte, bodegas para almacenar el material o mano de obra.

La fundación estima que la etapa de recolección concluya el próximo 7 de octubre, y que los voluntarios lleguen a la primera comunidad a finales del mismo mes.

Para participar activamente en el proyecto Viem convoca a voluntarios de todo el país. La propuesta ya logró formar alianzas y trabaja en conjunto con una organización no gubernamental conocida como “Liderazgo Joven”, la fusión lleva el nombre de “Reconstruir México”.

Famosos apoyan la causa. Las viviendas emergentes han sido aceptadas por actores como Dominika Paleta, Roberto Aguirre, Marianna Burelli y Regina Blandón; todos ellos realizan una intensa campaña en sus redes sociales para impulsar la causa e invitar a la ciudadanía.

Mediante diversos mensajes resaltan la novedad del proyecto y celebran su origen ecológico, sustentable y en pro del reciclaje.

Con información de El Universal