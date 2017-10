Zavala no descarta ir como independiente en el 2018

Margarita Zavala no descartó la posibilidad de lanzarse como candidata independiente en el 2018. “En política no se descarta nada, pero para mí es fundamental voltear a ver al PAN e insistir en que podemos llegar a un proceso democrático no solo ciudadano”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Consideró de suma importancia que Acción Nacional defina el método de elección. “Haré todo lo posible por ser la candidata de mi partido y buscar condiciones democráticas”.

Zavala precisó que “el PAN tiene que resolverlo, lo he pedido también que sea abierta a los ciudadanos, ya que no les gustan las encuestas”, además, mencionó que en el frente, “la incertidumbre de cómo se van a designar los candidatos, ya se está generando hacia dentro, una serie de informaciones y confusiones”.

A decir de Margarita si la elección se deja “a un asunto popular, a una decisión nada más de tres personas, esto no puede ser un reparto de cargos desde dos, desde tres o de uno”.

Con información de Excélsior