Kevin Cerda calificó en el lugar 18 a la final del All Around del Mundial de Gimnasia Artística que se realiza en Montreal, Canadá, con lo que se convirtió en el primer finalista mexicano en el concurso completo una competencia de primer nivel.

El anterior fue Telésforo Pineda, en los Olímpicos de 1984.

Cerda tuvo una puntuación de 79.232 unidades, luego de conseguir 14.000 en piso, 12.633 en arzones, 12.900 en anillos, 13.900 en salto, 12.366 en barras paralelas y 13.433 en barra fija. En el último aparato fue medallista de plata en el Campeonato Panamericano de este año y ahora terminó en la posición 21 a nivel mundial.

“Se ve muy prometedor este equipo, somos jóvenes y nuevos y eso nos ayuda porque no hay tantas lesiones, la recuperación del cuerpo es más rápida. Hoy no somos una o dos personas, la competencia interna es mayor”, dijo Cerda antes de participar en el Mundial, donde disputará mañana la final all around de 24 deportistas.

“No es sorpresa, pero si nos da mucha alegría porque son casi 30 años de que no teníamos un valor en final all around, que es la prueba más complicada porque hay que ser constante en todos los aparatos”, dijo Gustavo Salaar, presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia.

Cerda tiene su base de entrenamiento en Sonora con el instructor Manuel Salazar, y este año debió salir a pedir ayuda económica en una televisora local para asistir al Campeonato Panamericano de Perú en agosto, que era parte de su programa de preparación para la competencia importante de este año que es el Mundial.

