ared Leto, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2014 por su trabajo en Dallas Buyers Club, confesó que Blade Runner, aquella cinta de ciencia ficción de 1982 que fue dirigida por Ridley Scott, le cambió la perspectiva que tenía acerca de la forma de hacer cine. Así que el haber sido contemplado para ser parte de la secuela del filme, 35 años después, bajo ladirección del canadiense Denis Villeneuve y teniendo como productor a Ridley Scott, le pareció todo un regalo que no podía desaprovechar.

“Blade Runner, la original, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una película que cambió mi vida, que modificó la manera de percibir el cine, que me enseñó nuevas maneras de hacerlo y de contar historias.

Realmente fue un filme que tuvo un gran impacto en mí. Cuando me castearon para el personaje me sentí muy emocionado, pues de entrada el guion estaba muy bellamente escrito, y vaya que soy muy fan de la película original, y el director (Denis Villeneuve) es uno de los mejores y de mis favoritos de todos los tiempos. ¡Para mí él es un genio! Y si a eso le sumas la oportunidad de poder trabajar con Harrison Ford, a quien admiro y considero uno de mis héroes del cine, pues evidentemente no podía decir que no. Es todo un honor poder trabajar con toda esta gente tan talentosa y puedo decir que se me voló la cabeza al saber que iba a ser parte de este gran proyecto”, expresó en entrevista telefónica desde Los Ángeles el también músico de 45 años.

Jared Leto, quien inició su camino en el mundo cinematográfico en 1995 junto a Winona Ryder en el filme Donde reside el amor, se puso bajo las órdenes de Denis Villeneuve (Prisioneros, 2013 y La llegada, 2016) el año pasado. ¿Su personaje? Niander Wallace, un empresario ciego con gran ambición que desea manipular y experimentar con la ciencia para poder generar una especie de replicantes superiores (androides que en la primera cinta fueron fabricados por Tyrell Corporation y ahora por la empresa de Wallace).

Jared, a quien se le ha visto en filmes como Réquiem por un sueño de Darren Aronofsky, Las vidas posibles de Mr. Nobody, El asesinato de John Lenon de J.P. Schaefer de Jaco Van Dormael, o La habitación del pánico de David Fincher, contó que hay varias escenas que le gustaron de Blade Runner, sin embargo, de sus favoritas es aquella en la que se encuentra frente a frente a Harrison Ford, quien en esta historia sigue interpretando, treinta años después de la primera Blade Runner, a Rick Deckard, un cazador de recompensas que trabaja en el Departamento de Policías de San Francisco.

“Definitivamente lo que más disfruté fue trabajar con Harrison Ford, a quien considero mi héroe. La mayoría de mis escenas fueron con él y fue un absoluto deleite estar frente a él, de poder trabajar y pasar tiempo con ese hombre con el que crecí. ¡Yo veía sus películas y de pronto me toca trabajar con él! Aprendí muchísimo de Harrison y fue un compañero muy solidario y amable. La verdad es que tengo que decirle ‘gracias’”, exclamó Leto de una manera emotiva.

Lo interesante de Blade Runner 2049 es que la escritura del guión se realizó sin estar basada en las novelas de Philip K. Dick, tal como sucedió con la cinta original, que retomó parte de su argumento en la novela de ciencia ficción ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De tal suerte los guionistas Hampton Fancher y Michael Green, junto al realizador, crearon un universo fílmico que no existe en ningún texto.

“La manera en que Denis Villeneuve reinterpretó en la pantalla esta historia tan clásica es realmente fabulosa. Por eso vuelvo a decir que es un maestro al adentrarse en el mundo de Blalde Runner. Literalmente tomó ese mundo en sus manos y lo complementó desde su propia perspectiva y con sus propias ideas. Para mí fue la persona perfecta para llevar a cabo este proyecto”, explicó Jared Leto, a quien vimos hace poco como el Guasón en el filme Escuadrón Suicida.

Cuando se dio a conocer que se estaba trabajando en Blade Runner 2049, se dijo que Ridley Scott, quien dirigió la primera cinta en 1982, no podía hacerse cargo de la batuta del filme debido a que estaba trabajando en Alien: Covenant. A pesar de esto, los fans sintieron cierto alivio al saber que, aunque no iba a estar en la dirección, Scott, hoy de 79 años, estaría como productor.

“Ridley es una leyenda, es un fenómeno, es muy consciente y es un hombre maravilloso que sigue haciendo películas todos los años. Me encanta lo fuerte que trabaja, la pasión que le imprime a todo lo que hace”, acotó Leto, vocalista de la banda 30 Seconds to Mars, misma que ocupa un lugar en el libro de Récords Guinness al ostentar el puesto número uno por el mayor número de conciertos en una gira.

Antes de concluir la charla con el actor de ojos claros se le preguntó si su vida se había visto o no modificada tras ganar una estatuilla por el trabajo como un transexual con VIH en Dallas Buyers Club.

“¡Sí, absolutamente! Es algo que nunca se olvida, algo que no se espera y de lo cual me siento muy agradecido”, remató.

BLADE RUNNER 2049

Dirige: Denis Villeneuve

Actúan: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Dave Bautista, Robin Wright, Ana de Armas y Sylvia Hoeks.

Género: Ciencia Ficción

País: Estados Unidos

Año: 2017.

JARED LETO