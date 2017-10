Famosos lamentan tiroteo en Las Vegas

Tras el tiroteo en Las Vegas donde cientos de personas quedaron lesionadas, figuras del espectáculo se pronunciaron y lamentaron los hechos.

La cantante Lady Gaga escribió en su cuenta de Twitter respecto a la regulación de armas. “Esto es terrorismo simple y llanamente. El terror no tiene raza, género o religión. Demócratas y republicanos únanse ahora, por favor”



Otro de los famosos que lamentaron el suceso fue el cantante Harry Styles, ex integrante de One Direction. El joven músico escribió que despertó con las noticias desgarradoras en Las Vegas y que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias.

Ellen DeGeneres también publicó en Twitter sobre el trágico suceso. “Es inimaginable. Y sin embargo es real. No sé por dónde empezar. Mirando, llorando y mandando amor”, escribió.



Rihanna también se manifestó respecto al caso en Las Vegas. “Diciendo una oración por todas las víctimas y sus seres queridos”, comentó la intérprete de “Umbrella”. “Esto fue un acto horrible de terror”, agregó.

Britney Spears se manifestó con el corazón completamente roto por las noticias de esta mañana. Acompañó su tuit con una imagen con la leyenda: “Pray for Las Vegas”.



La cantante Demi Lovato también escribió sobre el tema y detalló que la música es un lugar para encontrar refugio, no miedo.

El compositor Lin-Manuel Miranda escribió que vería a sus seres amados en Las Vegas y después regresaría a Puerto Rico. “No hay escasez de lugares donde usted pueda hacer el bien. Te necesitamos”, agregó.



Con información de El Universal