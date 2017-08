Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont y precandidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016, criticó este martes en Twitter la afirmación del presidente Donald Trump de que ambas partes eran culpables de la violencia en Charlottesville, Virginia.

Sanders tuiteó que el magnate estaba avergonzando al país y a los millones de estadunidenses que lucharon y murieron para derrotar al nazismo.

En un tuit previo señaló que la violencia en Charlottesville no fue causada por el ala de izquierda, sino que fue causado por neonazis y supremacistas blancos.

The violence in Charlottesville was not caused by the “alt-left,” (whatever that may be). It was caused by Neo-Nazis and white supremacists.

— Bernie Sanders (@SenSanders) 15 de agosto de 2017

El presidente de Estados Unidos regresó esta tarde a su tesis original y culpó a “los dos bandos” de los choques violentos en Charlottesville.

“Hubo un grupo de un lado que fue malo y hubo un grupo del otro lado que también fue muy violento”, dijo Trump.

El mandatario recordó que muchos de los participantes en las concentraciones estaban allí para protestar por la retirada de una estatua de Robert E. Lee, un general confederado considerado un símbolo de la defensa de la esclavitud y el racismo, y acusó a la prensa de tratarlos de forma absolutamente injusta.

Los comentarios del mandatario también generaron críticas de parte del presidente de la Cámara, Paul Ryan, y el republicano también dio su opinión en la red social.

“Debemos ser claros, la supremacía blanca es repulsiva. Este fanatismo es contrario a todo lo que representa este país. No puede haber ambigüedad moral”.

A la vez, la extrema derecha celebró las últimas palabras de Trump.

El histórico líder del Ku Klux Klan, David Duke, agradeció en la red social al presidente por su honestidad y su condena de los terroristas de izquierda.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0

— David Duke (@DrDavidDuke) 15 de agosto de 2017

Tras lo cual, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reprobó la equidistancia del mandatario en un comunicado.

“Diciendo que no toma partido, Donald Trump claramente lo está haciendo. Cuando David Duke y los supremacistas blancos celebran tus declaraciones, lo estás haciendo muy mal”, señaló.