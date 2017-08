Senadores piden a gobierno aclarar acusación contra Lozoya

La oposición en el Senado exigió al gobierno federal y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aclarar las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido sobornos por 10 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht, por considerar que le pega al presidente Enrique Peña Nieto, porque los hechos habrían ocurrido cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador internacional durante la campaña por la Presidencia.

Los coordinadores del PAN y del PRD, Fernando Herrera y Dolores Padierna, así como el vicecoordinador petista, Miguel Barbosa, sostuvieron que este gobierno está hundido en un pantano de falta de confianza y de credibilidad, y lo peor que puede hacer es dejar pasar estas imputaciones sin una explicación convincente.

Dolores Padierna recordó que de acuerdo con exdirectivos de Odebrecht, entre 2012 y 2016, el ex director de Petróleos Mexicanos recibió 10 millones de dólares en sobornos por parte de la firma para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Los ejecutivos detallaron que Lozoya recibió sobornos de 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012, antes de que iniciara el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y que él fuera nombrado director de Pemex; que en marzo les proporcionó el nombre de una empresa off shore, en las Islas Vírgenes Británicas para que se hicieran los depósitos, que a partir de abril de 2012 llegarían “en cascada”.

“Las acusaciones constituyen una madeja de corrupción que confirman lo que desde el principio del escándalo Odebrecht se supo: que Pemex y sus directivos, pero también sus jefes, se convirtieron en parte de esta red de corrupción a gran escala”, dijo.

La legisladora perredista demandó que el gobierno aclare si se investiga a Emilio Lozoya y si fue el único funcionario involucrado “o involucra a su jefe inmediato, el presidente de la República” y a otros servidores.

El panista Fernando Herrera Ávila reprobó que la corrupción sea el sello de este gobierno, pues no termina un escándalo cuando surge otro nuevo y, aseguró, la PGR se ha caracterizado por medir con dos varas diferentes a funcionarios involucrados en éstos, con otros casos.

“Es exigible que se esclarezcan las cosas y que lo que ha surgido como una declaración de un gobierno extranjero, de algunos actores, tenga cabal explicación por parte del Gobierno actual”, reclamó.

Señaló que el gobierno no ha aclarado si investiga a Emilio Lozoya como tal, por lo que será un reto para el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción dar seguimiento al caso.

“Es lamentable la conducta del Gobierno que, ante casos de esta naturaleza, como el avestruz, esconde la cabeza. Y tal pareciera apostarle, como siempre, a que el tiempo olvidara las cosas, y ellos evadir su responsabilidad”, destacó el panista.

En su turno, el senador Miguel Barbosa subrayó que la corrupción alcanzó los más altos niveles de este gobierno y las acusaciones hacia el exfuncionario son una muestra más de ello.

Barbosa Huerta dijo que las revelaciones hechas por el diario brasileño O’Globoapuntan a que Odebrecht patrocinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pues el dinero fue recibido cuando Emilio Lozoya era su coordinador de vinculación internacional.

“Es un asunto que va a crecer, es un asunto que va a provocar perfiles de la política en México nunca antes vistos, está en el interés del mundo ya saber lo que es una realidad; el dinero extranjero en las campañas de México”.

El senador del bloque PT-Morena aseguró que la PGR está rebasada y el caso Odebrecht es una muestra más.

“La PGR no sirve para nada y la prueba se da otra vez a través del escándalo de Emilio Lozoya con las revelaciones del diario brasileño O´ Globo; lo que hoy sale publicado, la PGR lo tiene desde hace meses, desde principios de año, y no ha podido desahogar ni siquiera la cita para el ex director de Pemex”, puntualizó.

Con información de Milenio