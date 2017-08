La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reiteró que existe una responsabilidad compartida en las omisiones que provocaron el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca Morelos.

Por un lado, al no haberse respetado el proyecto que advertía la necesidad de embovedar la alcantarilla, lo que es “responsabilidad ineludible del consorcio constructor, de la supervisora y del coordinador de obra, quienes deberán responder por dicha omisión”, pero también que “de no haberse tapado con basura, responsabilidad constitucional del municipio, el incidente no hubiera ocurrido”.

Tres factores influyeron para que ocurriera el socavón: omisión de embovedar la alcantarilla, taponamiento por basura y deterioro del desagüe

La dependencia informó que el dictamen fue entregado por los peritos a la Secretaría de la Función Pública para que deslinde las posibles responsabilidades de funcionarios públicos federales y locales, así como de las empresas constructoras, supervisoras y gerente del proyecto.

Agregó existen tres factores que, con base en el dictamen pericial, de manera cierta y relevante, influyeron para que ocurriera el socavón: la omisión de embovedar la alcantarilla, el taponamiento por basura y el deterioro del desagüe.

En relación al deterioro de la alcantarilla la SCT indicó que si bien el dictamen establece que no existe evidencia de que se haya verificado la alcantarilla, cabe destacar que “sí fue verificado por el Coordinador de la Obra (SAAC Ingeniera S.A de C.V), quien legal y contractualmente tiene la obligación de hacerlo”.

Indicó que el dictamen de SAAC fue entregado a la Secretaría de la Función Pública.

Aclaró que “es entendible que el dictamen refiera a la falta de evidencia sobre la verificación de la alcantarilla, debido a que su alcance no fue documental, sino exclusivamente versó sobre el lugar de los hechos”.

Recordó que no se cumplió con el proyecto ejecutivo en el sentido de que “El embovedado de la alcantarilla que contempla el proyecto, con seguridad pudiera haber evitado el dislocamiento del tubo que ocasionó el taponamiento de la alcantarilla.”

Asimismo, que “de haberse embovedado el tubo como lo señalaba el proyecto hubiese sido un factor de protección de suma relevancia”.

En cuanto al taponamiento por basura, recordó que el dictamen indica que la descarga de aguas negras y la basura tirada por la población en época de estiaje se acumula en la superficie en las márgenes de los arroyos y ríos y que si no se retira oportunamente, durante la época de lluvias se arrastra a las alcantarillas provocando obstrucciones como lo que sucedió en este caso.

Reiteró que conforme al peritaje los gases liberados en la época de secas por las aguas negras producen un efecto altamente corrosivo en el concreto y en el acero y que son capaces de disminuir el espesor de los tubos de concreto y afectar las juntas de los mismos.

Agregó que además “no se hizo la recolección de basura en los cauces antes de las épocas de lluvia durante algún tiempo.”

Con información de Excélsior