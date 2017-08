La batalla por el trono de hierro continúa en Game of Thrones. Las alianzas se siguen forjando y otras se siguen afianzando. Una de ellas es la conformada por Daenerys Targaryen y Melisandre.

De acuerdo con la actriz Carice Van Houten, la Mujer Roja es un personaje sumamente fuerte, lo cual le da mucha vida a la historia.

“Ella es un personaje femenino fuerte y no solo la mujer de alguien, que se queda en casa cuidando a los chicos y pensando: “Ah, Dios mío, ¿qué va a suceder?”. Es proactiva. Transcurrió un largo tiempo hasta que supiéramos un poco más sobre ella, pero fue increíble al final. Ella realmente no vio que eso iba a suceder, que habría una gran revelación que afectaría todo en lo que ella creía”, expresó.

¿Podrá Melisandre llevar de alguna manera a Daenerys junto con Jon Snow? ¿Ella cree que la reina de Targaryen es “el príncipe que fue prometido”? ¿Mirará en el fuego y predecirá el futuro del intento de Dany de retomar el aterrizaje del rey?

“Está yendo hacia Dragonstone, donde la vimos en todas las temporadas anteriores. Estoy yendo a decirle a la Madre de los Dragones (Daenerys) que tiene que convocar a Jon Snow, porque él es el hombre correcto para ella. Ahora creo en él y me parece que ella también debe creer. Sin embargo, desde que fui expulsada debo tener un bajo perfil. Entonces intento concientizarla sobre Jon, pero sin llamar mucho la atención”, expresó la actriz Carice Van Houten.

Esto parece ser la continuación en la historia para Melisandre, luego de lo sucedido en la sexta temporada cuando ella se enfrentaba a la idea de que había equivocado apoyando a Stannis,

“Se nota que hay un respeto de Melisandre por Daenerys. En esta temporada sucede una inversión graciosa de los personajes porque los ves a todos juntos en el mismo espacio como no se veían desde hace mucho tiempo. Fue increíble para los actores y creo que va a ser bueno para el público también.

Melisandre entiende que la batalla no es entre Daenerys y Cersei. Me parece que lo sabe. No sé si ella sepa cómo son los Caminantes Blancos, pero creo que sabe algo. Es lo que intentaba ver en las llamas. Intenté no presentarla como malvada y sí haciendo cosas en beneficio de un bien mayor con la certeza de que los sacrificios eran necesarios y que no podía actuar emocionalmente. No significa que sea buena, pero seguramente no es sólo mala”, agregó.

Después de haber quemado a su hija Shireen en la hoguera, Melisandre también se enfrentó a Davos, quien quiso explicaciones sobre su comportamiento y Jon Snow la desterró del Norte.

“Ella admitió que estaba equivocada. Creo que no se dio cuenta que eso iba a suceder. Cometió un gran error que arrasó con su mundo y reveló una vulnerabilidad que ella jamás imaginó posible. Y claro que hay otra gran cuestión, descubierta la temporada pasada, de que ella en realidad es muy vieja”, adelantó la actriz.

Sin embargo, parece que la verdadera pelea es contra los spoilers y datos extra que los fanáticos de esta serie de HBO pudieran recibir. Por esa razón, el equipo de Game of Thrones habría filmado algunas escenas falsas durante la séptima temporada, que se estrenó recientemente e incluso los actores tienen prohibido decir algo más que vagas respuestas.

Hay más dinero para menos capítulos, entonces creo que todo será más cinematográfico. Claro que ellos (los productores) tienen que terminar con gran estilo, entonces se están preparando para el gran final”, explicó.

La séptima temporada de Game of Thrones se emite los domingos a las 22:00 horas por HBO.

¿DÓNDE VERLO?

Game of Thrones.

Domingos.

HBO (Canal 631 de Izzi, 453 de Sky y 402 de Dish).

22:00 horas.

PARA SABER

El secretismo que rodea a la serie es tal que los actores ni siquiera llegan a ver los episodios hasta que salen al aire y se les prohíbe compartir los puntos de la trama que conocen.

Cada episodio de la serie tiene un costo promedio de seis millones de dólares.

En mayo de 2017 HBO confirmó cuatro futuros spin offs, los cuales contarían con la colaboración del creador de la saga, George R. R. Martin. Estas tramas explorarían distintas épocas del vasto universo de Canción de hielo y fuego.

FRASE

“Intenté no presentar a Melisandre como malvada y sí haciendo cosas en beneficio de un bien mayor con la certeza de que los sacrificios eran necesarios y que no podía actuar emocionalmente”. Carice Van Houten, actriz.