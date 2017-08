La modelo británico-estadunidense Emily Ratajkowski compartió de nueva en su cuenta de Instagram una fotografía en donde porta un traje de baño, pero desprovista de la parte superior del conjunto.

Emily aparece con los senos desnudos, que cubre con sus manos, mientras está recostada al borde de una piscina con unos cócteles.

La instantánea suma más de 600 mil Me Gusta y mil 500 comentarios a un día de su publicación.

Pero la modelo de 26 años no se detuvo ahí. Luego colgó otra imagen de ella en topless: una selfie frente al espejo, en sus historias de Instagram.

Las fotos vienen después de su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, donde hizo una curiosa confesión sobre su dieta.

La modelo declaró que no es una persona que cocine, pero que sí come, y mucho.

“Deberías ver mi refrigerador. Es una locura. Es básicamente comida india y comida tailandesa, que me gusta comer preferiblemente cuando estoy horizontal en la cama. Mucha gente que me ha visto comer luego me dice ‘He perdido todo el respeto que tenía’”, declaró la modelo.

Esta modelo es famosa por mostrar fotos muy sugerentes en las redes sociales.

Con información de Excélsior