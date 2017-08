Comer cuesta cada vez más caro en México

La inflación no da tregua a los consumidores en México, en julio subió 6.44% anual, la mayor desde diciembre del 2008 y gran parte de la culpa la tienen los precios de frutas y verduras que llevan cuatro meses de ascensos.

Los precios de frutas y verduras se dispararon 21.86% anual en julio, su mayor alza desde febrero del 2016. Los precios de estas mercancías suelen ser muy volátiles debido a factores estacionales que afectan la oferta, sin embargo, en julio hilaron cuatro meses de avance.

Entre los productos que registraron mayores incrementos destacan el jitomate con un alza de 21.80% anual, seguido por la papa, tomate y plátano, con aumentos de 15.98, 18.68 y 8.88%, respectivamente.

El jitomate o tomate rojo, es una de las hortalizas más usadas en los hogares mexicanos. Mientras que a mediados de julio se vendía en 15.95 pesos el kilo en autoservicios, en agosto el precio era de 34 pesos.

“Hubo retrasos por temas de lluvias, eso ha hecho que esté caro, pero la oferta ya esta repuntando y el precio (de mayoreo) ya está cayendo, aunque aún no hemos visto este efecto en los precios al consumidor”, dijo en entrevista el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya.

Las lluvias retrasaron el producto proveniente principalmente de Puebla, Estado de México y en menor medida de Sinaloa.

De acuerdo con Anaya en las próximas dos semanas los consumidores ya podrán encontrar precios al menudeo más baratos ya que la oferta se está restableciendo. No obstante, en lo que va del año el jitomate ha aumentado 71%, lo cual obedece no solo a que la cosecha no ha sido tan buena, sino al éxito que ha tenido la hortaliza mexicana en el exterior.

¿Aumentará el precio del dinero?

La inflación aún no ha visto lo peor, algunos analistas, como Guillermo Aboumrad de Finamex Casa de Bolsa, esperan un repunte a 6.5% en agosto para que de ahí empiece a ver un descenso.

No obstante, el consenso del mercado prevé que Banco de México no subirá su tasa de interés otra vez. El alza de la tasa busca frenar presiones inflacionarias

“Es poco probable que los datos de hoy sean suficientes para hacer que Banxico cambie su opinión de que la inflación está cerca de alcanzar un máximo (…) esperamos que el banco central deje su tasa de interés de referencia sin cambios mañana”, escribió en un reporte el analista de Capital Economics, Adam Collins.

Con información de Expansión