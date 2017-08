Las picaduras de las medusas aguamalas dañan la piel por lo irritante de su veneno, provocando ardor, comezón e hinchazón, destacó el Centro Dermatológico de Alta Especialidad (Cedae), que recomendó a la población tener cuidado al visitar los destinos de playa.

En un comunicado, la directora de dicho centro, Jatziri Chávez, dijo que en los últimos años incrementaron los ataques de esta especie de medusas, principalmente en los estados que tienen costa con el Golfo de México, como Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Recordó que las aguamalas poseen un cuerpo blando y diversos tentáculos, en los cuales almacenan una sustancia tóxica que les permite paralizar a sus presas, y uno de los problemas es que flotan a cualquier profundidad del mar.

“Su picadura es dolorosa y su veneno irrita seriamente la piel. Entre las reacciones que provoca se encuentran ardor, comezón, hinchazón, granitos rojos o ampollas, inflamación de la lengua o los párpados, o hiperestesia (cuando cualquier contacto se siente con gran intensidad)”, indicó.

La especialista advirtió que en situaciones extremas, y tomando en cuenta la condición de salud de la persona afectada, el veneno puede producir fallo cardiorespiratorio, e incluso llevar a la muerte.

Dependiendo de la intensidad del daño, la recuperación puede tomar horas o semanas, y lo primero que debe hacerse tras un ataque de aguamala es retirar los tentáculos con una toalla, guantes o pinzas para evitar ser picado de nuevo.

Posteriormente debe neutralizarse el veneno, con vinagre al 10 por ciento, el cual ayuda a reducir el dolor y causa una mínima reacción en la piel, o con fórmulas ya preparadas, las cuales suelen contener sulfato de aluminio.

Otras recomendaciones son: procurar no rascarse ni frotar la herida, lavar ésta con agua salada y no dulce, no secarse la piel con la toalla ni ponerse arena, bañar la zona con agua helada para calmar el dolor y tomar un antihistamínico si la reacción es muy intensa. En caso de que la picadura sea de una especie peligrosa, se requerirá de un antídoto.

Jatziri Chávez mencionó que es importante no caminar rompiendo las olas, hidratar la piel antes de entrar al mar y salir del agua de manera inmediata si llegara a sentirse cualquier ardor o dolor. Las cremas solares y los trajes de baño completos pueden ayudar a prevenir el ataque de una de estas especies de medusa.

