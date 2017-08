Dice que le da risa.

A.B. Quintanilla apareció en la lista de los delincuentes más buscados por el Condado de Nueces en Texas.

Ahora, el hermano de Selena habló al respecto y aseguró que es víctima de un malentendido. A.B. dice que él no es un criminal y que está buscando hablar con el juez en la corte.

Quintanilla también declaró que esto es una injusticia.

“La gente está pensando que soy un criminal y me da risa. Mi foto aparece al lado de gente que ha matado a otra gente… eso yo no me lo merezco. Lo mío es un caso de corte de familia y me pusieron con otra gente que ha hecho cosas malas”.

Es cierto que hay una orden de arresto en su contra por incumplimiento en el pago de la manutención alimenticia de sus hijos, pero A.B. asegura que ya está haciendo las gestiones debidas para presentarse ante el juez en Texas.

Aparecer en la lista de los más buscados lo ha metido en más problemas, pues desde que dicha lista se volvió viral, a A.B. le han cancelado presentaciones y por lo tanto, sus ingresos se han visto afectados.

Quintanilla quiere resolver “el malentendido” y dice que en cuanto pueda ver al juez, lo hará.

Con información de Excélsior