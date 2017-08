Cada día siete mujeres son asesinadas en el país: ONG

Dio otro dato: únicamente 2 por ciento de los agresores sexuales denunciados están enfrentando una condena en la cárcel. ¿Qué mensaje mandamos a la sociedad? De impunidad. Hay una cultura machista que legitima actitudes, comportamientos, que argumenta que les pasó esa violencia porque se la buscaron. Si no se sanciona, legitimamos .

Indicó que datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que entre 2015 y 2016 hubo 2 mil casos de asesinatos por cuestión de género en el país, y sólo 25 por ciento se investigan como feminicidios, esto aun cuando es un delito ya tipificado en los códigos penales locales de prácticamente todo el país, salvo en Chihuahua. No logramos que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género .

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, aseveró que el escenario no es nada alentador. Sigue siendo un gran desafío conocer a ciencia cierta cuántas mujeres son asesinadas en el país, pero los datos de las procuradurías de Justicia de las diversas entidades muestran que son alrededor de siete al día .

La violencia contras las mujeres no se detiene en el país y pese a ello las autoridades se siguen rehusando a actuar, y cuando lo hacen se niegan a cumplir las alertas de violencia género, afirmaron activistas de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y especialistas, que participaron ayer en el foro Nadando a contracorriente. Contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado.

Lamentó que pese a que la ley lo asienta, los gobiernos de los estados aún se opongan férreamente a decretar una alerta de violencia de género. Lejos de corregir, subrayó, las autoridades lo ven como un golpeteo de tipo político, y con una visión paternalista cuestionan que la sociedad civil les haga ver que no están garantizando la seguridad de las mujeres.

Cuando se habla de la alerta, hablamos de violaciones graves a derechos humanos, no se le puede quitar ese sello y si se hace es que no estamos entendiendo. Están asesinando y violando a mujeres y no tenemos a responsables en la cárcel .

Para la activista la impunidad, la corrupción, la falta de voluntad y el machismo son algunas de las principales causas de que siga existiendo violencia contra la mujer.

Por su parte, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la cual aglutina a más de 80 agrupaciones, aseveró que la declaración de alertas de género ha sido compleja por la oposición de autoridades.

Indicó que actualmente en la tercera parte del país (11 entidades) se han emitido estas alertas, lo que refleja la enorme violencuia y dolor que enfrentan las mujeres en México.

Demandó a las autoridades garantizar a las víctimas de violencia de género servicios integrales de reparación y protección, y sobre todo acceso a la justicia.

Con información de La Jornada.