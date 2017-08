Neymar no ganará tanto como Messi

Durante los cuatro años que lleva en el Barcelona, Neymar ha vivido a la sombra de Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista del mundo, pero su inminente partida al París Saint-Germain por fin le dará la cima de una clasificación: la de las transacciones más costosas en la historia del balompié.

Eso sí, no lo superará en salario. Según el diario qatarí Al-Watan, el ex futbolista del Santos percibirá un sueldo anual de 35 millones de dólares, que lo sólo catapultaría a los primeros sitios en el orbe, pero no le daría el primer sitio.

Estaría detrás de la propia Pulga, cuya reciente extensión de contrato en el Barça le permitió alcanzar los 47.3 millones de dólares, el atacante argentino Carlos Tévez, quien gana 45.3 mdd con el Shanghai Shenhua de la Superliga China, y Cristiano Ronaldo, quien percibe 37.8 millones —cada 12 meses— por parte del Real Madrid.

Neymar ganará más del triple de lo que recibe en el conjunto catalán. Su salario actual es de 10.8 millones de billetes verdes, por debajo de futbolistas como Gareth Bale, a quien el Madrid le abona 24.8 mdd por año, y el goleador brasileño Hulk, cuyo salario en el Shanghai SIPG de China es de 22.8 millones.

Paul Pogba (20.7 mdd, con el United), el italiano Graziano Pelle (19.5 en el Shangdong Luneng chino) y el argentino Ezquiel Lavezzi (18.5, con el Hebei China Fortune) también tenían mejores salarios.

La llegada del astro brasileño al club francés está marcada por millones de billetes verdes. Según reporta el rotativo qatarí, la institución parisina desembolsará 260 millones de dólares para ficharlo, lo que le convertirá —lejos— en el jugador por el que más dinero se ha invertido.

Hasta ahora, esa etiqueta pertenece al atacante francés Pogba, por quien el Manchester United pagó a la Juventus —el año anterior— 124.2 mdd.

Operación que desbancó a lo hecho por el Real Madrid en 2013, cuando desembolsó 119.2 millones de dólares por el atacante galés Bale, quien se unió al portugués Ronaldo y al galo Karim Benzema en el tridente ofensivo que ha guiado a los Merengues a la consecución de tres Champions League en los más recientes cuatro años.

Justo el fichaje de CR7 había sido el más costo hasta 2009, año en el que el conjunto de Chamartín dio a los Red Devils 111.2 millones de billetes verdes por los derechos federativos del astro lusitano.

Cifras que serían simples anécdotas junto a lo que pagará el PSG por uno de los futbolistas más talentosos del orbe, aunque siempre en un rol secundario junto a Messi y Cristiano, lo que podría cambiar fuera del club catalán.

La actual estrella de la selección brasileña ha sido codiciada por el París Saint-Germain, la institución que no escatimará en llevárselo, sobre todo en lo que desembolsará por sus derechos federativos.

Con información de El Universal.