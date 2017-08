En la frontera norte de México existe un escuadrón policíaco único, el cual tiene una sola misión: capturar a estadunidenses prófugos de la justicia de su país que se ocultan en Baja California. Se trata de la Unidad de Enlace Internacional, popularmente conocidos como “Los Caza Gringos”. Una tropa mexicana que se ufana de haber arrestado desde el 2002, a la fecha, a más de mil fugitivos estadunidenses, algunos pertenecientes a Los 10 Más Buscados del FBI (Buró Federal de Investigaciones).

La primera vez que tuve contacto con esta unidad de caza fugitivos, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue a través de su fundador y primer coordinador, hasta hace 24 meses, el ex agente Alfredo Arenas. Un tipo amable de dos metros de estatura y manos del tamaño de un guante de beisbol que abandonó su trabajo de escritorio para aprender defensa personal y a manejar metralletas y explosivos. A mediados de los años 90 él fungía como secretario de turismo estatal. Sus labores incluían proteger, con ayuda de la policía local, de extorsiones y robos a los turistas de todos los rincones del orbe que durante las competencias de la Baja 250 y Baja 1000, la carrera off road ―mil millas fuera de camino― más larga del mundo realizada en el desierto, se dan cita en Baja California.

“Protegiendo a los turistas, gringos en su mayoría, me percaté de que existía un segmento no cubierto por la policía como es el de los prófugos estadounidenses que se ocultan en el estado”, me explicó Arenas.

En casos distintos atrapamos a un ruso y a un armenio miembros de la mafia rusa y a dos integrantes de la mafia Tao de Vietnam que delinque en Los Ángeles, California”, continuó. “Los de la mafia Tao manejan el tráfico de opio, mariguana, heroína y metanfetamina. Estaban escondidos en Tijuana por un homicidio que cometieron; fue sumamente difícil atraparlos. Aparte de narcotraficantes eran especialistas en artes marciales y peleaban como Bruce Lee. De todos modos tuvimos que entrarle. Les tuvimos que hacer bolita entre todos los agentes”.

En marzo del 2014 los “caza gringos” detuvieron en un departamento de Tijuana a dos miembros de la mafia rusa que opera en la costa Este de Estados Unidos. El ruso Shogenov Tlostanbi y el armenio Azat “Ozzy” Oganessian (líder de una facción de la mafia rusa y propietario del restaurante Ararat, en Brooklyn, New York). Robo de autos, tráfico de metanfetaminas y lavado de dinero eran parte de las actividades criminales que cometían los detenidos. Pero fue por otros delitos en concreto que las autoridades de New York giraron una orden de arresto en su contra; al saber que los buscaban decidieron atravesar en diagonal todo Estados Unidos y cruzar la frontera para ocultarse en el mar, entre en Tijuana y Playas de Rosarito. Las autoridades neoyorquinas los acusaban del tráfico de 15 mil pastillas de metanfetamina y de distribuir cinco millones de dólares en paquetes de cigarrillos “piratas” de la marca Marlboro, comprados a la mafia china que opera en Los Ángeles, California. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.

LOS CAZA GRINGOS

Los caza gringos surgieron ante la constante presencia de criminales norteamericanos en los municipios bajacalifornianos de Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, pero sobre todo de Tijuana, la frontera más visitada del mundo en la que se ocultan el 80 por ciento de los delincuentes prófugos. Siempre permisible y excesiva, Tijuana es la ciudad a donde los gringos se fugan para excederse de fiesta o esconderse de la justicia de su país.

Rodolfo Luna Herrera, actual coordinador de la Unidad de Enlace Internacional, me explicó que “siempre que atrapamos a un fugitivo gringo le preguntamos por qué huyó a Baja California y no a otro estado de la frontera mexicana. Nos contestan que porque cuando estaban en la preparatoria viajaban a Tijuana comospring breakers en semana santa, desde estados como California, Nevada, Oregón, Texas, Nebraska, Washington, Luisiana. O sea, para ellos México es esa ciudad, es lo que conocen y es donde primero se les ocurre ocultarse de la justicia”.

En el 2007, Kelsey Peterson, de 25 años, profesora de matemáticas y entrenadora de baloncesto en un colegio de Lexington, Nebraska, ―un pueblo repleto de empacadoras de carne y de trabajadores mexicanos con estancia ilegal― escapó a México con su novio, un ex alumno de 13 años de edad. Huyeron en un Pontiac G6 hasta Tijuana. Su equipaje era agua embotellada, fotografías familiares, dvds de Disney y un perro. Con solo 400 dólares restantes, la pareja viajó a la capital bajacaliforniana, Mexicali, en donde él marcó a un familiar en Yuma, Arizona, para pedirle ayuda económica. Pero éste a su vez marcó al FBI, quien alertó a la Unidad de Enlace Internacional que los detuvo en un centro comercial. La profesora fue sentenciada a seis años de cárcel por transportar a un menor de edad a través de las fronteras estatales para tener relaciones sexuales con él. Y él, por su parte, fue amparado con una visa humanitaria para no ser deportado ya que su estancia, al igual que la de su madre y hermanitas con las que vivía, era ilegal. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.

Con información de Excélsior