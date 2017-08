El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió en la persona más rica del mundo, superando al cofundador de Microsoft, Bill Gates. Pero esto, contrario a los que varios creen, realmente no es una gran pérdida para el millonario de 61 Gate, quien, por el contrario, ha tratado de hacerse menos rico durante años. El Amazon de Bezos es una bestia, un monstruo generador de ingresos que ha revolucionado el comercio al por menor y ha visto cómo sus acciones se disparan, y el fundador y CEO de la compañía probablemente habría conseguido el título de la persona más rica tarde o temprano. Sin embargo, probablemente hubiera pasado mucho más tarde si Gates no hubiera dado tanto dinero de su fortuna. Gates ha donado más de 30 mil millones de dólares a su propia organización caritativa, la Fundación Bill y Melinda Gates, que lucha contra el hambre y la pobreza y trabaja para mejorar las condiciones de salud en las regiones más pobres del mundo. Bill Gates podría seguir manteniendo el título de la persona más rica del planeta si no hubiera sido tan generoso con su propia fortuna. De acuerdo con un cálculo de Bloomberg, su riqueza asciende a 90.7 mil millones de dólares; la de Bezos es de 90.9 mil mdd, una diferencia de 200 millones. “Estoy muy bien cuidado en términos de comida y ropa”, dijo Gates a The Telegraph en 2013. “El dinero no tiene utilidad para mí más allá de cierto punto”.

En 2010, Gates y su amigo billonario Warren Buffett fundaron el Giving Pledge, un compromiso hecho por algunas de las personas más ricas del mundo para regalar la mitad de su riqueza. De los cinco multimillonarios más ricos en Estados Unidos, Bezos es el único que no ha firmado. Bezos sí dona a la caridad, pero en una escala mucho más modesta. Entregó 100 millones de dólares a organizaciones benéficas, o alrededor del 0.1 % de su riqueza, informa Robert Frank en The New York Times. También contribuyó al bien público mediante la compra y revitalización del Washington Post, que ha publicado importantes reportajes sobre el gobierno de Trump este año. El mes pasado, después de que The New York Times indagara acerca de sus actividades caritativas, Bezos recurrió a Twitter para solicitar ideas sobre cómo donar. “Estoy pensando en una estrategia filantrópica, lo opuesto a cómo gasto actualmente mi tiempo, trabajando a largo plazo”, escribió. “Para la filantropía, me encuentro atraído hacia el otro extremo del espectro: el ahora”.

“Solicito ideas”, tuiteó. En el contenido de tuit se leía: “Este tuit es una petición de ideas. Estoy pensando en una estrategia filantrópica que es opuesta a la forma en la que invierto mi tiempo- trabajando para el largo plazo. Para la filantropía, me encuentro atraído hacia el otro extremo del espectro: el ahora. Como un ejemplo, he estado muy inspirado y conmovido con el trabajo de Mary’s Place en Seattle. Me gusta el largo plazo- es un gran incentivo: Blue Origin, Amazon, Washington Post, todas estas empresas están contribuyendo a la sociedad y la civilización de su particular manera. Pero pienso que quiero que mi labor filantrópica ayude a las personas en el aquí y el ahora -en el corto plazo- en la intersección entre la necesidad de urgencia y el impacto duradero. Si tienen ideas, solo contesten a este tuit con su idea (y si creen que este procedimiento es errado, también me gustaría escucharlo). Con amor, Jeff”.