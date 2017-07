Cruz Azul no pudo mantener la ventaja en casa y Chivas vino de atrás para arrebatarle el empate a 1-1 con una genialidad de Rodolfo Pizarro. Ambos equipos finalizaron el encuentro con 10 jugadores.

4puntos llegó Cruz Azul

En los primeros minutos no hubo diferencias entre ambas escuadras: Cruz Azul generaba y presionaba al frente, pero no concretaba. Chivas, carente de ideas al frente y con poca profundidad no generaba peligro.

Nos ha faltado talento, claridad futbolística, cuando mejor teníamos el partido, dejamos que Chivas dominara: PACO JÉMEZ

Ante la alineación mostrada el inicio del torneo, Guadalajara mostraba una nueva escuadra, los seleccionados nacionales regresaron a la actividad con su equipo: Hedgardo Marín, Jair Pereira, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda. Pese al regreso de elementos clave, el conjunto de Matías Almeyda no logró imponer su estilo.

Ante las mínimas diferencias entre los dos clubes, la primera parte tuvo un tinte azul celeste. Y es que fue al minuto 30, cuando llegó el primer tanto de la tarde.

Rafael Baca recuperó el esférico en medio campo y con un pase filtrado habilitó a Edgar Méndez, el español envió un tiro al centro del área, por lo que Hedgardo Marín con pierna derecha intentó cortar el esférico, pero no logró impactar bien el balón y lo dejó en el área, por lo que Baca aprovechó el error para mandar su disparo al fondo.

1 gol ha hecho Chivas en dos encuentros

Para la segunda parte, Almeyda hizo modificaciones: se adelantaron las líneas e ingresó Eduardo López. El Rebaño mostró una nueva cara.

Una individualidad le dio la igualada al cuadro tapatío el empate al 64’. Rodolfo Pizarro ingresó al área y dio un recorte a César Domínguez, sobre la marcha recortó a Francisco Silva y tras salir de la marca definió al ángulo derecho.

Minutos más tarde de la igualada, Chivas se quedó con 10 hombres, luego de que Edwin Hernández sumó su segunda tarjeta amarilla, tras una falta sobre Ángel Mena.

En los minutos finales, Adrián Aldrete vio el segundo cartón preventivo por una falta sobre López.

