Ya hay responsables del socavón

La orden vino del despacho presidencial, nos dicen: “Se necesita una investigación seria y contundente, que deslinde claramente responsabilidades”. Se trata del caso del Paso Exprés de Cuernavaca, en el que además, explican, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó que, amén de las pesquisas, se resuelva la situación de los familiares de las víctimas, se sancione a los responsables y se restablezca cuanto antes la normalidad en esa vialidad. Nos comentan que ayer se llevó a cabo una reunión en Los Pinos, una de varias que han sido convocadas por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán. En esta ocasión, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, explicó los alcances técnicos de la solución que la secretaría a su cargo realiza para reparar el tramo dañado, y dejó claro que los gastos correrán por cuenta del consorcio responsable de la obra. Además, explican, presentó los hallazgos de sus propias investigaciones, mismas que ya están en conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, y que presumen responsabilidades y omisiones dentro y fuera de la SCT.

La dieta del “kid” Ramírez Marín

Si por estos días se encuentra al vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, ni se le ocurra invitarle algunas de las delicias culinarias de su tierra, pues está cuidando su imagen, por si se le hacen realidad sus sueños. El legislador yucateco, nos dicen, está a dieta, practica box todas las mañanas y ya ha logrado bajar 15 kilos de peso. Don Jorge Carlos no se prepara para los Juegos Olímpicos, sino para estar en línea por si se concreta su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre próximo, para estar en ese puesto hasta diciembre de este año y, después, buscar ser el abanderado del tricolor al gobierno de Yucatán. Ayer el diputado, quien la semana subió a sus redes un video en el que canta rap, puso en ellas varias fotografías junto a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tomadas en Nueva York. El “kid” Ramírez Marín parece estar listo para subir al ring.

A barrer Tamaulipas

Quienes no tienen descanso son los elementos de la Marina, que un día están en operativos en Tláhuac y al otro preparan una estrategia coordinada para Tamaulipas. Nos dicen que ayer el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvo un largo desayuno con el secretario de Marina, el almirante Vidal Soberón Sanz y el director de operaciones, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, con el objetivo de revisar y adecuar el modelo estratégico de combate a la inseguridad y el crimen organizado en el estado. Nos dicen que si en las próximas semanas se levanta polvo en Tamaulipas, es señal de que se está barriendo.

Temporada de huracanes en el PRD

La temporada de lluvias no amaina en el PRD. Nos dicen que en el partido hubo un choque fuerte entre aquellos militantes que no quieren más a Alejandra Barralesen la dirigencia del partido y quienes la apoyan. La agrupación Militantes de Izquierda logró que el Tribunal Electoral ordenara a la Comisión Nacional Jurisdiccional del sol azteca que resuelva si es legal que Barrales ocupe el cargo de lideresa y, al mismo tiempo, el de senadora de la República. Nos comentan que la dirigente no tardó en responder que ese asunto ha sido parte de una estrategia en contra del PRD y su dirigencia “por parte de aquellos que responden ya a intereses de otros partidos políticos”. Ha entrado la temporada de huracanes al territorio del PRD.

