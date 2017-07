La directora Aishlet Alcócer y el fotorreportero Iván Nava, ambos del medio digital NCA Tuxtepec, fueron víctimas de intimidación y bloqueo informativo por parte de un particular mientras llevaban a cabo su labor periodística el 25 de julio de 2017, reportó Article 19, organización que defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

De acuerdo con el organismo, el ataque se originó ante la grave omisión de elementos de la policía municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, que presenciaron las agresiones en su contra sin intervenir para evitarlas.

Las agresiones ocurrieron cuando Alcócer y Nava acudieron a videograbar la propiedad del presidente municipal Porfirio Ortiz Córdoba de la localidad de San Lucas Ojitlán, conocida como “la Casa Blanca” aproximadamente a las 2 de la tarde.

Lo anterior como resultado de protestas anunciadas en la nueva propiedad del presidente municipal debido al descontento social sobre la gestión pública.

Iván Nava explicó a Article 19, “los manifestantes informaron que quemarían vehículos oficiales en caso de que no dieran respuesta oportuna a sus peticiones, entre las que destacan, la destitución del edil de ese municipio y desvío de recursos para la supuesta construcción de una casa denominada “Casa Blanca” que se encuentra ubicada en la calzada Víctor Bravo Ahuja de San Juan Bautista Tuxtepec, propiedad del mandatario, entre otros señalamientos, mismas que han solicitado desde el mes de mayo que se les cumplan.”

Alcócer y Nava narraron a ARTICLE 19 que ambos llegaron temprano al tiempo que las protestas anunciadas aún no tenían lugar, para realizar su reportaje a bordo de una motocicleta mientras Nava conducía y Alcócer videogrababa.

Al circular en la motocicleta, un auto blanco deportivo marca Mazda con vidrios polarizados y placas MUT-82-29 fue proyectado con velocidad hacia la motocicleta en circulación y frenado justo antes de impactar mientras las víctimas llevaban a cabo su cobertura noticiosa.

En el video publicado en las redes sciales del medio digital NCA Tuxtepec al que Article 19 tuvo acceso se aprecia que personas vigilan desde el techo de la casa justo antes de la agresión y que Aishlet Alcócer interpela al agresor después de que usara su vehículo para intimidar al personal de NCA Tuxtepec.

Ante la pregunta expresa por parte de la periodista de por qué les “avienta” el automóvil, el agresor le responde: “porque está grabando la casa señora”. Posteriormente, el video muestra cómo el mismo individuo hace señas para llamar la atención de personal de la patrulla 0033 de la policía municipal de San Juan Bautista en la cual se aprecia a 4 elementos uniformados y con armas largas en al parte trasera.

A pesar de que las fuerzas de seguridad presenciaron el bloqueo informativo y la agresión, ningún agente policial intervino sino que por el contrario permanecieron omisos y no brindaron asistencia a los periodistas.

El fotorreportero Nava añadió para la documentación de Article 19: “Aishlet Alcocer con señas a los policías pidió el auxilio de otras moto patrullas que estaban ya frente a nosotros, pero ellos en respuesta a las señas e indicaciones de Víctor Aragón nos cerraron el paso, situación que no se aprecia en el video porque le hacían señas a Aishlet para que dejara de grabar, con la mano en el cuello en señal de “córtale” al video…volvimos a solicitar el apoyo a esos elementos porque los de la patrulla (camioneta) nos habían ignorado… no entendía por qué los policías le hacían caso al violento chofer y no a nosotros”.

La directora del medio señaló a ARTICLE 19 que el perpetrador que viaja en el automóvil es Víctor Aragón, integrante del despacho de arquitectos de la firma VARAGON, responsible de la arquitectura de la “Casa Blanca” propiedad del presidente municipal Porfirio Ortiz Córdoba.

La directora del medio reportó a Article 19 que en Tuxtepec no existen garantías para ejercer el periodismo; “a otros compañeros les han intimidado por su cobertura en Tuxtepec…los funcionarios se vuelan las trancas con abusos…en el lugar había policía municipal, pero no nos apoyaron”.

De las 426 agresiones contra la prensa documentadas durante 2016 por Article 19, 69 tuvieron lugar en el estado de Oaxaca lo cual consolidó a la entidad como la segunda con más agresiones contra la prensa en el país.

Por lo anterior, Article 19 exige a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), que investigue con la debida diligencia los hechos para esclarecerlos y se logre con ello la sanción tanto de particulares como de servidores públicos involucrados incluyendo a los elementos de la policía municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, que por sus acciones u omisiones hayan hecho posible la comisión de las agresiones contra los periodistas.

Article 19 insta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), realice las acciones necesarias para implementar medidas que salvaguarden la integridad física de los integrantes del medio digital NCA Tuxtepec en razón de prevenir futuras agresiones o represalias relacionadas con estos sucesos.

Por último, Article 19 hace un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que investigue las posibles violaciones de derechos humanos cometidas y emita recomendaciones a las autoridades involucradas para la no repetición de violaciones al ejercicio de la libertad de expresión.

