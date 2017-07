La cantante estadunidense Kesha continúa con la promoción de su nueva producción discográfica Rainbow y este jueves estrenó el tema Learn to let go.

Se trata del tercer sencillo que libera de ese material , al que describió como un mantra más de una canción, pues posee una liberación tanto musical como lírica con elementos sonoros que se fusionan con instrumentos en vivo.

Kesha escribió la letra junto a Stuart Crichton y su mamá, Pebe Sebert. “Esta canción y las ideas detrás de ella fueron una gran parte de ese álbum.

“La idea de aprender a dejar ir las cosas negativas, ha sido de gran ayuda para mí durante estos últimos años y espero que los demás puedan experimentar lo mismo”, expresó la cantautora en un comunicado.

Con Learn to let go, Woman y Praying los seguidores ya han podido conocer un poco de Rainbow, álbum que saldrá a la venta el 11 de agosto y llega tras cinco años sin material inédito de Kesha.

Con información de Excélsior