Justin Bieber hiere a fotógrafo con su auto

Justin Bieber dejó a un fotógrafo levemente herido al golpearlo con su vehículo accidentalmente cerca de Los Ángeles, informó el jueves la policía.

La estrella del pop golpeó al hombre de 57 años, quien fue hospitalizado aproximadamente a las 21:24 locales la noche del miércoles, detalló a la AFP el detective Chris Coulter, de la Policía de Beverly Hills.

Las heridas no revisten gravedad.

Bieber, de 23 años, “cooperó y fue dejado en libertad”, agregó Coulter. No se emitieron citaciones a propósito del hecho.

El incidente ocurre justo después de la repentina cancelación del resto de la gira mundial de la superestrella canadiense, a principios de esta semana, bajo el argumento de “circunstancias inesperadas”.

Bieber ha enfrentado frecuentemente problemas legales por incidentes como conducir temerariamente un auto deportivo en Miami Beach o tirar huevos a la casa del vecino.

Pero su carrera se había vuelto a encarrilar con el espectacular éxito de su álbum “Purpose” a finales de 2015, del que salieron una serie de hits, incluyendo “Sorry”.

BREAKING: Witnesses say Justin Bieber hit a photographer in Beverly Hills on Wednesday evening. Police say it appears to be an accident. pic.twitter.com/tTqgKmAkGb

— ABC World News Now (@abcWNN) 27 de julio de 2017