El cantante mexicano Julión Álvarez se vio en aprietos cuando le preguntaron su opinión sobre Francisco Villa, conocido también como El Centauro del Norte en la Revolución Mexicana, luego de ser invitado a las Jornadas Villistas en la ciudad de Chihuahua este fin de semana.

Con motivo del aniversario luctuoso de José Doroteo Arango Arámbula, nombre real del caudillo revolucionario, el intérprete de 34 años fue cuestionado sobre dicho personaje, a lo que respondió con una sonrisa nerviosa y una declaración confusa.

“No, pues quien viene siendo como un… No sé cómo decirle, es de los más representativos de lo que es la República, de todas las naciones”, contestó nervioso. Tras percatarse de que su respuesta no había sido convincente, el cantante trató de justificarse. “Acabo de ir a Guatemala en donde me dijeron que los mexicanos, que Francisco Villa, que el tequila”

Julión Álvarez promociona su reciente material discográfico Ni diablo ni santo.

Con información de Excélsior