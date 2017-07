El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló este miércoles el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra el juez Gerardo Moreno García, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a fuentes judiciales, el recurso legal fue presentado vía electrónica y se envió directamente al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Una vez hecho este procedimiento, la apelación promovida por la defensa encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro será turnada a un tribunal en el que, próximamente, los magistrados determinarán si la vinculación a proceso de Duarte de Ochoa sostiene fundamentos sólidos y apegados a la ley.

Se detalló que la apelación va en el sentido de que en la segunda audiencia se presentaron ante el juez hechos distintos a los de la primera audiencia en la que solo se le informó del presunto desvío de 38.5 millones de pesos, por lo que no se permitió al acusado presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos.

Fue el pasado sábado, cuando tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Gerardo Moreno vinculó a proceso a Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. También se decretó que el exgobernador de Veracruz permanezca en prisión preventiva al interior del Reclusorio Norte.

El juzgador fijó a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de seis meses, que vence el 22 de enero de 2018, para completar y cerrar la investigación contra Duarte y enjuiciarlo por ambos ilícitos.

Al explicar el sentido de su decisión, Moreno García detalló que su fallo no es una sentencia condenatoria, pues al momento sólo existe la probabilidad de que el exmandatario se haya visto involucrado en la comisión de actos delictivos, lo cual deberá ser comprobado plenamente por la PGR durante el proceso.

“Lo que he señalado no es una sentencia, no he dicho que usted es plenamente responsable. Ahora existe la probabilidad de que usted cometió el delito. La investigación está en marcha”, comentó el juez.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó la vinculación a proceso de Javier Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero por alrededor de mil 670 millones de pesos, lo anterior tras presentar ante el Juez Gerardo Moreno, un total de 82 datos probatorios que involucran directamente al ex gobernador de Veracruz con dichos ilícitos.

Con información de Excélsior