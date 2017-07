El trío de rock-pop estadunidense Hanson presentará el 16 de agosto en la Ciudad de México su Middle of Everywhere 25th Anniversary World Tour, con el que celebran más de dos décadas de trayectoria.

La banda estará en El Plaza Condesa donde ofrecerá al público de la capital del país un recorrido por sus más grandes éxitos, además de presentar su tema más reciente “I was born”.

En entrevista, Zac Hanson mencionó que “se siente increíble estar celebrando 25 años, y regresar luego de un largo rato a México se siente todavía mejor porque tenemos muchos fans mexicanos que continúan apoyándonos después de mucho tiempo y estamos muy agradecidos por eso”.

La gira de conciertos servirá para la nueva producción discográfica de los hermanos Hanson (estreno 8 de septiembre), cuyo nombre es igual al de su gira, y será una recopilación de 25 éxitos que formaron parte de sus seis álbumes pasados, donde también incluirán su nuevo sencillo lanzado en mayo.

Respecto al tema número 26 que agregarán en ese disco, el cantante comentó: “I was born cuenta la historia de cuando éramos más jóvenes, cuando soñábamos y pensábamos en el futuro.

“Creo que éste es un tema importante para todos, tanto para gente joven como para personas adultas, en él queremos compartir el mensaje de luchar y prepararse para alcanzar sus metas y no darse por vencidos”.

De acuerdo con el cantante, incorporar esa canción al álbum y al tour fue algo muy importante porque querían capturar la esencia de lo que viven en este momento pero “celebrando el pasado”. Además ese sencillo es un adelanto de lo que serán sus proyectos de los próximos años.

Con Middle of Everywhere 25th Anniversary World Tour han recorrido diversos lugares de Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y América Latina. En la visita que harán a este país incluirán conciertos en Monterrey (13 de agosto), Guadalajara y la Ciudad de México (15 y 16 de agosto, respectivamente).

En cuanto a sus proyectos Zac Hanson adelantó que “estamos planeando música nueva, pero antes queremos enfocarnos en este aniversario y compartir nuestra historia, aunque definitivamente ya estamos pensado en el próximo álbum y seguir durante muchos años más”.

Los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson, originarios de Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos), han lanzado seis álbumes de estudio: Middle of nowhere (1997), This time around (2000), Underneath (2004), The walk (2007), Shout it out (2010) y Anthem (2013).

A lo largo de 25 años han vendido más de 16 millones de álbumes en todo el mundo con melodías pegajosas como Mmmbop, Where’s the love, Weird, This time around, If only, Save me y Penny and me.

Fundado en 1992, el trío de hermanos comenzó a tocar rock clásico y soul, junto con letras originales con las que crearon una mezcla única de armonías y pop-rock orgánico conmovedor.

Con información de Excélsior