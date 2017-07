Con motivo del lanzamiento de la película El planeta de los simios: La guerra, que se estrenará este jueves en las salas de cine, el actor Andy Serkis, quien interpreta al entrañable “César”, visitará México para hablar sobre lo que representó este filme.

El actor británico, quien interpretó a otros personajes icónicos como “Gollum” en las trilogías de “El señor de los anillos”, se reunirá con medios de comunicación el próximo viernes en un hotel de la Ciudad de México.

Los mexicanos podrán ver cómo estalla la guerra en “El planeta de los simios” desde este jueves 27 de julio, en donde humanos y simios lucharán por la supervivencia de su especie.

“El planeta de los simios: La guerra” o “War for the planet of the apes” es la tercera entrega de la franquicia de películas estadunidense que inició con “El origen del planeta de los simios” (2011) y “El amanecer del planeta de los simios” (2014).

En esta última parte, “César” tiene el liderazgo de su manada a la que tratará de poner a salvo, pero se verán envueltos en un conflicto violento con seres humanos.

Esto llevará a “César” a buscar venganza, enfrentándose al mismo tiempo a una lucha interna y a sus propios fantasmas que lo llevarán por un camino de complejidades, mostrándose más humano.

Con información de Excélsior