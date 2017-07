Astronauta tuitea espectacular video de la aurora polar

Desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta de la NASA Jack Fischer publicó un video de cómo luce la aurora polar desde el espacio, y es asombrosa.

El astronauta de la NASA Jack Fischer (@Astro2fish) publicó un espectacular video de cómo luce la aurora polar desde el espacio exterior, a 400 kilómetros de altura, en la Estación Espacial Internacional.

“La gente me pregunta qué es ‘un burrito de grandiosidad cubierto de salsa grandiosa’; pues bien, amigos, eso luce así: la salsa grandiosa es verde”, comentó Fischer en su tuit, publicado el domingo.

People have asked me what a “burrito of awesomeness smothered in awesome sauce” is… Well folks, it looks like this…awesome sauce is green. pic.twitter.com/rgTgbdb84f

— Jack Fischer (@Astro2fish) 23 de julio de 2017