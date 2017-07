El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) dio un avance de algunas películas de Gala y Presentaciones Especiales para su edición 42, que se realizará del 7 al 17 de septiembre y en donde se proyectará la nueva película de Guillermo del Toro, The Shape of the Water.

La cinta del director jalisciense, una producción estadunidense, se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

“Guillermo del Toro es un director importante para muchos cineastas internacionales y es muy notable que haya decidido radicar en Toronto”, dijo el director del TIFF, Piers Handling.

Recordó que Del Toro ha sido el presentador en esta cinemateca TIFF de ciclos de cine dedicados a Luis Buñuel y a Alfred Hitchcock: “Ha sido bueno tener aquí su conocimiento, Guillermo es un verdadero cinéfilo y le gusta impulsar el cine”.

Agregó que entre la audiencia canadiense joven que quizá no conozca mucho de Buñuel, “vienen porque conocen y quieren escuchar a Del Toro”.

“Es bueno tenerlo como parte de esta ciudad y con ello su entusiasmo natural acerca de todo. Me gustará ver la exposición que la galería de Ontario hará sobre él próximamente”, agregó Handling en relación a la exhibición que abrirá la Art Gallery of Ontario en septiembre titulada: “Guillermo del Toro, en casa con monstruos”, que mostrará cerca de 500 objetos que han sido inspiración del cineasta.

El director del TIFF destacó que el cineasta mexicano está teniendo un importante impacto en Toronto.

Por su parte, el director artístico del TIFF, Cameron Bailey, dijo que le impresiona la pasión de Del Toro.

“Guillermo ama el cine y le gusta compartir sus ideas con la audiencia. Su nueva película es espectacular, una de las más bellas películas que he visto. Para la audiencia torontiana será muy especial, pues reconocerán algunos sitios de la ciudad”.

The Shape of the Water (La forma del agua) se enmarca en los años de la Guerra Fría cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio del gobierno estadunidense: una criatura acuática, que logra entender el lenguaje a señas.

Las protagonistas son Sally Hawkins (Star wars, episodio 1) y Octavia Spencer, ganadora del Oscar.

La película, de 120 minutos, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Con información de Excélsior