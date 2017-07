Eliminatoria salva a Osorio de dejar el Tri

La continuidad de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana, estaría más que asegurada. La ecuación es sencilla: el objetivo principal de clasificar a la Copa del Mundo está casi amarrado, lo que generaría un ingreso cercano a los 300 millones de dólares.

A pesar de los fracasos de este verano: Copa Confederaciones y Copa Oro, los patrocinadores se encuentran satisfechos por lo que ha generado el Tricolor y las jugosas ganancias que dará en Rusia 2018.

Según un estudio de la revista especializada Forbes, con el boleto a la Copa del Mundo, la Federación Mexicana de Futbol aseguraría un ingreso mínimo de 300 millones de dólares, lo que generaría que sus patrocinadores principales (Coca Cola, Adidas, Movistar, Citibanamex y Aeroméxico) garanticen ventas.

“Los últimos 12 meses han sido buenos para la Selección Mexicana, porque estamos a sólo un paso de Rusia 2018”, dijo Bruno Cattori, CEO de Fiat Chrysler Automobiles México (Jeep), otro de los socios comerciales del Tricolor.

“La Selección es atractiva porque ofrece emociones. Nadie sabe qué es lo que va a pasar y esa adrenalina es la que comparte mucha gente. A nosotros, como patrocinadores y aficionados, lo que nos gusta es que la Selección gane, gane y gane, porque eso transmite muchas alegrías y es lo que nosotros como marca generamos”, agregó.

Mas el “ganar, ganar y volver a ganar” no ha sido la constante del equipo nacional en los últimos meses. No importa, mientras el Mundial esté asegurado, los tropiezos recientes pasarán a segundo o tercer plano, así que no es tan relevante quién esté al mando del combinado nacional, llámese Juan Carlos Osorio u otro… Y menos si utiliza las famosas rotaciones o no.

“No me parece que los patrocinadores estén tan involucrados como para presionar un cese de Osorio. Hubo dos torneos oficiales, pero no había más en juego que las propias Copas y el prestigio de la Selección”, dice Francisco San José, catedrático de mercadotecnia del deporte en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Para las cuestiones de comerciales, “el cese de Osorio es irrelevante, porque la eliminatoria va bien y el interés que tienen las marcas es por el Mundial, ya que ahí pueden desplegar su parafernalia. Es más, las marcas no tienen daño por la eliminación y si lo llegan a sufrir es muy pequeño. Las marcas ven a la Selección a largo plazo. Los beneficios derivados siguen ahí, pues hay ciento y pico millones de mexicanos que les atrae que el Tri pueda progresar. No están sujetos, los patrocinios, a si pierdes un partido, aunque sea de Copa Oro”, agrega.

El que los medios de comunicación califiquen como fracaso lo que ha ocurrido en estos meses, “no repercute en nada. El Mundial es lo que le interesa a los patrocinadores, porque hay mucha influencia de la televisión, además de que es un torneo más largo. Hay viajes, activaciones, es la gran detonante de las marcas. En el proceso pasado sí había riesgo con el dinero, pero ahora está garantizado que se irá a Rusia. Osorio puede estar en el ojo del huracán, pero el tema en la parte comercial va a estar liquidado”.

Con información de El Universal.