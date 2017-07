El exsecretario de Políticas Alternativas de Seguridad del PRD, Rey Morales Sánchez, y otros 45 mil afiliados del partido renunciaron a su militancia para conformar comités en apoyo al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018.

“No seremos cómplices de algo diferente que no sea caminar con la izquierda. Mi partido, al cual desafortunadamente acabo de renunciar, está tratando de entregar al equipo de Los Pinos, a Enrique Peña Nieto, y a todos los que han gobernado el país por medio del PRI y PAN, la soberanía nacional y eso no lo vamos a permitir”, dijo Morales Sánchez en conferencia de prensa.

El 5 de julio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria suspendió los derechos partidistas a Rey Morales por suscribir el Acuerdo de Unidad de Morena con López Obrador en marzo.

Rey Morales era miembro de la corriente “Militantes de Izquierda” y dijo que por el momento, no se afiliará a Morena.

“Vamos hacer campaña para Andrés Manuel López Obrador, pero eso no significa que nos estemos afiliando a Morena, no hemos planteado hacerlo, quizá más adelante, no lo sabemos, pero se trata de hacer comités en todo el estado, lo que conlleva para el PRD perder un gran capital político”, apuntó.

Con información de Milenio