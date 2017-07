Periodistas y activistas exigen justicia para Miroslava Breach

A cuatro meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach, colegas y activistas protestaron este domingo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir a los gobiernos federaly estatal justicia.

Los periodistas pidieron a las autoridades rapidez y transparencia en la resolución del crimen, pues su impunidad seguirá afectando la libertad de expresión, de acuerdo con El Heraldo de Chihuahua.

El 23 de marzo pasado Miroslava Breach fue asesinada fuera de su casa en la ciudad de Chihuahua. Hombres armados le dispararon cuando salía de su domicilioa las 7:07 de la mañana, abordo de su camioneta color rojo.

El gobernador Javier Corral señaló que actividad periodística de Miroslava Breach – quien era corresponsal del diario La Jornada – es la principal línea de investigación.

Aunque en abril, casi un mes después del asesinato las autoridades del estado informaron que habían identificado al “autor material, copartícipes y al autor intelectual” del asesinato de la periodista, hasta el momento no se ha resuelto el caso.

La Red Libre Periodismo publicó en sus redes sociales un pronunciamiento en el que exige que “no pase un mes más sin tener resultados claros en el caso de Miroslava”

“Hasta hoy, las autoridades no han sido capaces de dar con el paradero de los asesinos materiales ni intelectuales. Hoy, nuevamente exigimos justicia. Nuevamente decimos no a la impunidad, no al miedo, no al silencio”, señalaron.

Recordaron que en el caso de los 21 periodistas muertos del año 2000 a la fecha en el estado las autoridades locales tampoco han dado resultados.

“Ese es un claro síntoma de impunidad, que nos coloca cada vez en mayor vulnerabilidad y riesgo”, escribieron.

Durante la protesta de este domingo, el reportero Rolando Nájera, quien era parte del equipo de Miroslava, dijo que exigirán justicia “las veces que sean necesarias” para honrar la memoria de Breach Velducea, reportó El Heraldo de Chihuahua.

En lo que va del año, además de Miroslava han sido asesinados ocho periodistas en el país: Salvador Adame, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para que el gobierno federal otorgue garantías a los periodistas de México para ejercer su labor y condenado, reiteradamente, los homicidios en contra del gremio.

Con información de El Heraldo de Chihuahua.