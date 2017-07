Ataca cocodrilo a campesino en la Costa

Un cocodrilo atacó a un campesino este lunes en la agencia La Boquilla Chicometepec, de Santa María Huazolotitlán.

Las autoridades informaron que el hombre herido se identificó como Bruno Colón, de 64 años.

El cocodrilo lo atacó cuando el campesino fue por su caballo, que había dejado a la orilla del río Las Arenas, mientras él recorría su parcela.

El reptil le provocó heridas en la pierna izquierda, por lo que huyó del lugar y solicitó ayuda.

Fue trasladado al hospital de Pinotepa Nacional, para ser atendido.

En lo que va del año, este es el tercer ataque por parte de cocodrilos en esta zona de la Costa de Oaxaca.

Lluvias propician ataque de cocodrilos

Ante el crecimiento en los niveles de agua de ríos, arroyos y lagunas se incrementa el riesgo de que caimanes en la zona tengan encuentro con animales domésticos, ganado e, incluso, personas.

De acuerdo con Héctor Aguilar Reyes, de la asociación Cocodrilianos Sin Fronteras, A.C., durante la temporada de lluvias y huracanes los cuerpos de agua aumentan considerablemente, y esto genera que se inunden los terrenos ocupados para el pastoreo de ganado y la agricultura, así como las viviendas localizadas cerca de los cuerpos de agua.

En estas condiciones, los cocodrilos que se encuentran de manera natural en la costa de Oaxaca tienen mayor posibilidad de desplazarse a los sitios que ahora están cubiertos por el agua.

Experto en el manejo sustentable de los cocodrilos en el pueblo negro de la Costa, el biólogo Aguilar afirma que los encuentros entre los reptiles y humanos son “casuales”.

“En términos generales, no es peligrosa la presencia de cocodrilos en las playas, a menos que la gente los moleste. No hay que permitir que los niños jueguen o se acerquen a los cuerpos de agua; evitar la natación hasta que se sepa que no hay presencia de estos animales”, recomienda.

Incidencias

La Universidad del Mar (UMAR) documentó 24 ataques de cocodrilos del año 2004 al 2016, en cinco casos resultaron en la muerte de personas, y otros más dejaron secuelas incapacitantes. Los incidentes se han presentado principalmente en los municipios de Villa de Tututepec, Pinotepa Nacional, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla.

En los primeros días de septiembre de 2016 un cocodrilo atacó y mató a un menor de 10 años en Pinotepa Nacional. Nicacio Merino Martínez, de 38 años de edad, y su hijo, pescaban en el momento en que ocurrió el ataque. Al parecer el cocodrilo atisbó la misma presa.

Rescatan especies en peligro de extinción

En Oaxaca se trabaja en el rescate de especies de cocodrilos en peligro de extinción. De acuerdo con Edda Carolina González Castillo, directora del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), desde los años 70 se hospedó un cocodrilario, debido a la veda establecida por el Estado mexicano ante el riesgo de extinción de la especie, por lo que se introdujo al cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), que se sumó a las dos históricas en Oaxaca, cocodrilo americano (Crocodylus acutus) y caimán.

El Parque Nacional Lagunas de Chacahua integra al complejo lagunar La Pastoría-Chacahua-Las Salinas, y tiene una superficie de casi 15 mil hectáreas, entre tierra firme y lagunas costeras; fue elevado a la categoría de Parque Nacional en julio de 1937.

González Castillo explica que los cocodrilos son de sangre fría, su máxima temperatura corporal es de 40 grados, por lo que buscan aguas de temperatura regular y no habitan en las aguas cálidas del Pacífico.

No obstante, el cambio del uso de suelo, los efectos del cambio climático y la falta de alimento obliga al reptil a emigrar a lugares fuera de su hábitat.

Con información de Quadratín y Excélsior.