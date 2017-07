Cercan delegación Tláhuac tras abatir a capo

Efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Policía Federal permanecerán este fin de semana en Tláhuac mientras continúan las diligencias, luego del operativo que se realizó el jueves pasado en el que fue abatido Felipe de Jesus Pérez Luna, El Ojos, líder de una organización criminal que operaba en la demarcación.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, declaró que hay mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) en el área, quienes realizan labores de patrullaje y vigilancia.

Fuentes de la Semar informaron que entre 30 y 35 integrantes de la dependencia naval se encuentran en instalaciones de las Bases de Operación Mixtas (BOM) del Estado de México, desde donde se siguen los pormenores de este hecho.

Indicaron que su ayuda podría finalizar en las próximas horas, puesto que sólo “están en apoyo a los trabajos de la PGR”, instancia que tiene desplegadas 20 personas en la zona.

Mancera estuvo acompañado del vicealmirante Benjamín Mar Berman, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la dependencia, luego de una reunión que tuvo el funcionario capitalino con el titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón, para analizar el operativo en Tláhuac.

El jefe de Gobierno dijo que no se descarta ninguna línea de investigación, por lo que también verificarán si hay o no colusión de funcionarios públicos con ese grupo criminal.

“Por supuesto que [la investigación] va a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto que va a incluir a la Policía de Investigación. No vamos a dejar nada, no tenemos en este momento nada concreto ni mucho menos, pero se tiene que dar certeza y certidumbre de que no hay ninguna línea de investigación que se deje de trabajar”, declaró.

Informó que con la intervención en Tláhuac no se extingue la delincuencia en la ciudad, no obstante, afirmó que la seguridad está garantizada en la capital del país, y de ser necesario se solicitará el apoyo de la Federación para combatir al crimen.

Reiteró que no hay operación de cárteles de la droga en la CDMX. Afirmó que “nunca” minimizará una situación como el operativo ocurrido en la delegación Tláhuac.

Benjamín Mar Berman coincidió con el mandatario capitalino. Dijo que hablar de cárteles en la ciudad es demasiado arriesgado, “en este caso estamos hablando de grupos que se dedican a actividades principalmente narcomenudistas con una variación hacia otro tipo de acciones como secuestro y otro tipo de situaciones en las cuales participan”.

Mancera indicó que el grupo delictivo que fue combatido se trata de una organización amplia, violenta y de cobertura que había rebasado el territorio de Tláhuac; sin embargo, aclaró que su estructura y tamaño no se comparan con los cárteles de la droga que operan en otros estados del país.

“Es una clasificación del gobierno federal y les compete a ellos. Nosotros decimos que es una asociación delictuosa que eran sumamente violentos. Sabemos que se conducían en convoy con personas armadas.

“Muchos casos de incidencia delictiva estaban conectando en común con esta célula. Tuvimos detenciones previas, enfrentamientos armados, y la operatividad que se planteó fue en el sentido de llevar a cabo una planeación sistemática de siete meses. Esta persona [El Ojos] se nos había escapado.

“Se lograron capturas de otras personas y por eso el operativo se mantuvo en secreto. Se capturó a su hijo y después dejó de operar un par de meses hasta que el trabajo cuidadoso dio con su ubicación y se realizó el operativo”.

El mandatario local dijo que la acción fue planeada desde hace siete meses y se realizó “dejando a un lado los cálculos políticos”.

Aseguró que se combatirá al crimen organizado y al llamado grupo de autodefensas que en esta semana se dieron a conocer a través de un video lanzado en redes sociales.

Con información de El Universal.