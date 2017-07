El grupo musical Linkin Park canceló su gira por Norteamérica tras la muerte este jueves de su cantante Chester Bennington en un aparente suicidio, informó hoy en un comunicado la promotora Live Nation.

“Estamos profundamente tristes por la muerte de Chester Bennington. La gira de Linkin Park ‘One More Light’ por Norteamérica ha sido cancelada y se devolverá el precio de las entradas”, indicó la compañía.

Los próximos conciertos que tenía previsto el grupo arrancaban el 27 de julio en Massachusetts y concluían el 22 de octubre en Los Ángeles.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó hoy que Bennington murió por ahorcamiento.

El portavoz de la oficina, Ed Winter, precisó que el cantante, de 41 años, se ahorcó desde una puerta en una de las habitaciones de su residencia cercana a Los Ángeles.

Winter añadió que las autoridades encontraron una botella de alcohol medio vacía en la habitación y que no había rastro inmediato de consumo de drogas.

Tampoco se encontró una nota de despedida.

Linkin Park es una de las bandas de rock alternativo estadunidenses más reconocidas de las últimas décadas.

Su disco de debut, Hybrid Theory, que incluía canciones como In the End o Crawling, se publicó el 24 de octubre de 2000 y vendió más de diez millones de unidades solo en EU.

Tras aquel hito, siguieron Meteora (2003), Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) y One More Light, editado este mismo año.

La banda ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado dos Grammys.

Casado en dos ocasiones y con seis hijos, Bennington apareció ahorcado este jueves en su residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 9.00 hora local (16.00 GMT).

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó en varias ocasiones haber considerado suicidarse tras sufrir abusos por parte de un adulto cuando era niño.

El artista tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, que también apareció ahorcado en otro presunto suicidio en mayo pasado.

Precisamente este jueves habría sido el 53 cumpleaños de Cornell.

Con información de Excélsior