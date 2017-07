De Harmon Hall a la SCT. Why not?

Juan Mena López y Juan Mena Romero estuvieron noventa minutos en la profundidad del socavón que se abrió en el Paso Exprés. Lograron pedir ayuda. Se quedaron esperándola. No pudieron sacarlos porque el pavimento de esa obra, que duró más tiempo en construcción que en operación, se seguía desmoronando. Se terminó el oxígeno. Padre e hijo murieron asfixiados.

Los abogados que representan a la familia no han podido determinar a qué autoridad correspondía encargarse del rescate, pero insistirán en que ahí hubo negligencia. Los Mena no aceptaron el “apoyo económico” que ofreció la SCT por el “mal rato” que pasaron. Buscan tener una indemnización justa por el daño material y moral del que fueron víctimas.

El peritaje para saber qué fue lo que falló se esperaba para los primeros días de la próxima semana. Ya la SCT pospuso el informe. Esperan que esté listo en unos quince días. Tarde o temprano tendrán que explicar con claridad lo que ocurrió.

¿A quién corresponde avalar las condiciones hidráulicas de una construcción como esa? Se lo pregunté este lunes al director de servicios técnicos de la SCT, Felipe Verdugo. Reconoció que le toca a Comunicaciones y Transportes. Inmediatamente agregó algo que me confundió: “Tenemos los análisis de la cantidad de lluvia y la obra hidráulicamente es suficiente”. ¿Qué papel jugaron entonces las precipitaciones? Recordemos que el secretario Ruiz Esparza atribuyó la tragedia a las lluvias atípicas. Se lo consulté también a Verdugo. Pidió esperar al peritaje.

La obra costó más del doble de lo que originalmente cotizaron. Eso no se tradujo en un doble cuidado en la ejecución. Prueba de ello son los veinte trabajadores que murieron durante la construcción.

Por lo pronto, ya hay un nuevo director del Centro SCT en Morelos. Es Héctor Castañeda Molina, que había sido delegado del ramo en Oaxaca. Sustituye a José Luis Alarcón, ese al que ya todos desconocen. El secretario Ruiz Esparza aseguró en entrevista con Carlos Loret que el ex delegado llegó al cargo por recomendación del gobernador de Morelos. Graco Ramírez lo negó. Le dijo al mismo Loret que no lo apoyó para el puesto porque ni lo conocía. En todo caso, a José Luis Alarcón lo respaldó seguramente su experiencia profesional. Como director de Harmon Hall, logró abarcar 45% del mercado de escuelas de inglés. De ahí saltó a la SCT. Why not?

EL HUERFANITO. Lo primero que se construye en una carretera es el drenaje. Si éste ya está, el constructor debe entonces asegurarse de que las obras hidráulicas existentes sean suficientes. El consorcio Aldesa-Epccor tenía esa responsabilidad profesional. Me dicen que la empresa sí informó a la SCT de la necesidad de reforzar el drenaje. La respuesta fue que ya venían las vacaciones de Semana Santa y urgía inaugurar.

Opinión de Paola Rojas.