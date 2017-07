Cierran filas contra el grito de “¡eeeh pu…!”

“¡Eeeh pu…!”. Grito al unísono que provoca confusión y contradicción en la aplicación del reglamento en Liga MX. Insulto que podría frenar el balón en instantes, desalojar un recinto y continuar las acciones sin público. Medidas que jugadores apoyan por sentirse ofendidos.

“Tenemos que respetar las reglas, a nadie nos gusta que nos digan esa palabra y menos en un deporte tan hermoso y tan familiar”, dijo Oribe Peralta, delantero de las Águilas.

Asimismo, el Cepillo se dijo confiado en que la ofensa hacia el portero rival tenga sus días contados, luego de las adecuaciones al Artículo 63 del Reglamento de Competencia de la Liga MX y al Artículo 62 del Ascenso MX.

“Esperemos que la gente lo tome de la mejor manera y se erradique”, dijo durante una rueda de prensa.

De seguir el insulto, Miguel Piojo Herrera, entrenador del América, mencionó que el Tricolor también se vería dañado. “Lo que arma hoy la Liga es para tratar de erradicar el grito y no se vea afectada la Selección. Pero va a ser difícil”.

Mientras su homólogo José Manuel de la Torre, técnico de Santos, se sumó a la petición de no romper con los estatutos de la FIFA.

“Hay cosas en las cuales tenemos que adaptarnos. Aunque la FIFA lo ha mencionado, le molesta y eso ha provocado que haya sanciones”.

Mismo caso desde las instalaciones de La Noria, donde Gerardo Flores, jugador de Cruz Azul, compartió su sentir: “Es lamentable, al principio se comentó que el mexicano, en su lenguaje, normalmente están las groserías, pero la gente debe saber que la FIFA ya dio advertencia, pedimos ayuda a toda la afición para que no se suspenda un partido”.

“Es divertido”. A diferencia de los futbolistas, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó en entrevista con The Associated Press, que “el grito no es discriminatorio y que es para divertirse.

“Por eso, sólo en caso extremo y si se considera que es realmente ofensivo el grito, entonces el árbitro sí está facultado para poder detenerlo”, señaló como última opción.

México ha sido multado ocho veces por FIFA, pero directivos no dudaron en apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Con información de El Universal.