El presidente Enrique Peña Nieto descartó “de momento” cambios en su gabinete aunque esa facultad, precisó, la puede ejercer cuando lo crea conveniente.

Entrevistado en el círculo central de la cancha del Toluca, en un evento por la remodelación del estadio Nemesio Diez del Club Toluca, en el Estado de México, el mandatario resaltó los cambios en su gabinete se realizarán cuando lo estime pertinente.

No tengo ni para decir si no para decir no, siempre es una atribución del Presidente el hacer ajustes en su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar un área pero no es este momento, no lo tengo considerado lo que no significa que en algún momento haga algún ajuste”, apuntó.

No respondió si el ajuste pudiera ser después de la Asamblea del PRI aunque anticipó que asistirá a esa reunión del próximo 12 de agosto.

Los priistas dicen no al dedazo, presidente”, le comentaron.

Los priistas dicen ¡vamos a ganar!”, expresó el mandatario.

UN PRIVILEGIO SERVIR A MÉXICO: EPN

En el día de su cumpleaños, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que es un privilegio servir a México con entrega y capacidad.

Dijo que a la vida le pide “energía, vitalidad y que la diosa fortuna nos acompañe” para concretar el proyecto de gobierno en 2018.

Luego de inaugurar la remodelación del estadio Nemesio Díez del Club Toluca en el Estado de México, Peña Nieto expresó su especial amor por la capital de su natal Estado de México.

“Porque Toluca ha sido en mi trayectoria, no solo política sino personal mi segunda casa, después de haber nacido en Atlacomulco, a los once años con mi familia me vine a vivir a Toluca”, comentó.

Dijo que allí fue donde hizo familia y construyó la “oportunidad” de convertirse en presidente de la República.

Al término de la inauguración y acompañado de directivos y jugadores de la institución, el presidente Peña Nieto no perdió la oportunidad de disparar un penalal portero del Toluca y seleccionado nacional, Alfredo Talavera, quien pese al esfuerzo no logró detenerlo.

Instantes después, el presidente partió un pastel en uno de los salones del estadio Nemesio Díez.

