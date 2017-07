Cesa IEEPO a 400 maestros que no se evaluaron

Al menos unos 400 profesores quedaron fueran del sistema profesional docente por negarse a ser evaluados, confirmó Germán Cervantes Ayala, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. (IEEPO).

Detalló que a partir de este 15 de julio, fueron dados de baja unos 400 trabajadores en proceso de regularización de su plaza que se negaron a evaluarse a pesar de que la SEP y el gobierno les ofrecieron hasta cuatro oportunidades para presentar el examen a fin de integrarse al sistema profesional docente, como lo exigen y estipula la Reforma Educativa federal.

¿Cuántos profesores han sido despedido al concluir el plazo marcado en la ley este 15 de julio por no aceptar evaluarse?

-No son maestros despedidos y ello fue parte de un acuerdo de un minuta firmada desde el mes de diciembre, donde se advertía que aquellos profesores que quisieran seguir su proceso de contratación tendrían que presentar un evaluación de desempeño y quienes no quisieran, quedaba clara que termina su relación laboral con el IEEPO y la SEP este 15 de julio, y no quisiera hablar que despido, simplemente cada profesor tomo su propia decisión y si no quiso evaluarse, quedaron fuera del sistema. Y ello fue comentado con claridad con la propia sección 22 de la CNTE.

Sin embargo, precisó que la cifra es menor, si se toma en cuenta que desde el mes de diciembre a la fecha se han logrado regularizar mediante cuatro procesos de evaluación a dos mil profesores.

Aviadores

Ante, el director del IEEPO, Germán Cervantes Ayala aceptó que de acuerdo al último informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) han sido detectados en la nómina del Instituto unos seis mil aviadores, por lo que se han instruido un plan para depurar la nómina para poder ubicar estas plazas.

Dijo que este fenómeno se puede explicar por diversos circunstancias, una que hay profesores que cambiaron de centro de trabajo y no lo notificaron ante la SEP, o puede haber maestros que dejaron el aula y están ocupando una de supervisor escolares o están en áreas administrativas.

Pero que quede claro, si detectamos un maestro o un trabajador que cobre un salario y no lo esté devengando será expulsado o dados de baja.

Cervantes Ayala solicitó no utilizar el término de “aviador” a los casos que se advierten en la auditoría practicada, y prefirió llamarlos maestros no localizados administrativamente, “porque tenemos una base de datos desactualizada”.

Sin embargo, afirmó que se ha abierto un plazo para que un término de seis semanas se tengan un informe puntual de la situación y se actué en consecuencia”.

Atención a demandas

En lo que respecta al tema de las demandas que reclama la Sección 22 de la CNTE, como lo es el pago de sus regularizados, señaló que no se cubrirá el salario de ningún maestro que este fuera de norma, mientras que en el tema del decreto de trasformación del nuevo IEEPO, aseguró que no habrá vuelta atrás, aun cuando los docentes se empeñan en querer valer una presunta bilateralidad en las funciones CNTE-IEEPO.

Mientras que en el caso de los 203 egresados de las escuelas normales que han reprobado su evaluación, hasta en cuatro ocasiones se ha trabajado para dotarlos de un contrato de seis meses en lo que son sometidos a un quinto proceso de evaluación en los próximos meses.

También rechazó que la presión y la movilización ejercida por los docentes vaya a lograr que se suplan o despidan funcionarios, como se ha exigido en el caso del jefe de finanzas Serafín Hernández y Gabriela Santoscoy, de la dirección de preescolar, que incluso causo que el personal de esa aéreas quedara retenidos por varias horas.

Denuncias

Cervantes, aceptó que ante las acciones de vandalismo de la CNTE, se han presentado unas tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJO) en las últimas dos semanas por retenciones de funcionarios, agresión al personal y destrucción de equipo y papelería vital.

Se concluirá con ciclo escolar

Antes, el director general del IEEPO, Germán Cervantes, afirmó que a pesar de las protestas callejeras y el plantón que mantienen un grupo de docentes de la sección 22 de la CNTE en el centro histórico, se logrará concluir en tiempo y forma el ciclo escolar 20016-2017.

Dijo que la mayor parte de los maestros se encuentran en sus aulas, trabajando y son una minoría los que realizan desmanes en las calles.

“Estamos a días de cerrar el ciclo escolar y el dato relevante es que se han cumplido prácticamente y por primera vez los 200 días de clases y ello derivado a que hay un gobierno estatal que los escucha y que atiende sus exigencias.

Y la prueba es que estamos cerrando bien el ciclo de clases que tenemos en funcionamiento 845 escuelas de tiempo completo, 700 escuelas rehabilitadas dentro del programa de escuelas al 100

Y además el gobierno de Oaxaca fue reconocido por la propia Conago, al rebasar la meta de profesores evaluados, hemos llegado a la meta de cuatro mil 800 docentes evaluados, “cifra sin precedente jamás alcanzada por un gobierno en Oaxaca”.

Con información de Milenio.