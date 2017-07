Esta es la razón por la que los millenials no quieren tener hijos

Estos últimos levantan muchos comentarios. Son cada vez más los amigos que deciden tener hijos, lo cual siempre me sorprende; sin embargo, aún es mayoría el segmento que jura y perjura que no tendrán hijos porque sería irresponsable.

David Wallace Wells, un periodista de “The New York Magazine” nos espantó a todos con su artículo ‘La Tierra inhabitable” . “A falta de un ajuste significativo en la forma en que miles de millones de seres humanos llevan a cabo sus vidas”, escribe, “partes de la Tierra probablemente serán en inhabitables, y otras partes horriblemente inhóspitas, para el final de este siglo”. O sea, el cambio climático nos hará sufrir. Mucho. Moriremos por asfixia debido a la cantidad de dióxido de carbono suspendido en el ambiente, por plagas prehistóricas que podrían desencadenarse con el derretimiento de icebergs en los polos, la tierra no será fértil y el hambre reinará, la vida en los océanos se extinguirá debido a los gases resultantes de la contaminación incesante. ¿En verdad es lo que queremos para nuestros hijos o nietos?

Como el mayor trauma de la historia moderna, todos mencionamos el Holocausto. Ok, sucedió y a partir de él, la humanidad creó instrumentos institucionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para (intentar) contener conflictos y así evitaran que estos escalaran. Pero después vino Ruanda, o el conflicto árabe-israelí; más recientemente Ucrania o Siria. O para no ir más lejos: el conflicto entre el narcotráfico y las cuerpos se seguridad mexicanos -en todos sus niveles- ha dejado más de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos de acuerdo con información de AP. Es decir, “el mal” y la violencia no tienen que estar encarnadxs en una sola persona, es un mundo cada vez más corrompido por personas comunes y corrientes.