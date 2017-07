‘Despacito’ es ya la canción más reproducida en ‘streaming’

La canción Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi con la colaboración de su compatriota Daddy Yankee, se ha convertido en el tema más reproducido de la historia a través de las plataformas de streaming (emisión en línea), de acuerdo con los datos facilitados por la casa discográfica Universal.

El tema original y el remix del canadiense Justin Bieber superaron de manera conjunta las 4.600 millones de reproducciones en los diferentes servicios de streaming en todo el mundo, aseguró la compañía en un comunicado divulgado este lunes. Según Universal, esta marca deja atrás al anterior récord que ostentaba otra canción de Bieber, Sorry, con 4.380 millones de reproducciones. Despacito suma también más de 2.600 millones de visualizaciones en YouTube en pocos meses, por lo que muchos calculan que se hará también con el trono del vídeo más visto de la historia del portal: desde hace unos días, el récord pertenece a la canción See You Again, de Wiz Khalifa, con 2.934 millones de visualizaciones, que adelantó a Gangnam Style, del surcoreano PSY, que se ha quedado por ahora en 2.904 millones.

“El streaming es un conector para los públicos en todo el mundo y ha ayudado a que mi música alcance cada rincón del planeta. Es verdaderamente un honor que Despacito sea ahora la canción más reproducida en streaming de la historia”, afirmó Fonsi.

El consejero delegado de Universal Music Group, Lucian Grainge, destacó que Luis Fonsi “ya tiene la indiscutible y más grande canción del año”. “El streaming ha abierto la posibilidad de que una canción con un ritmo diferente, de una cultura diferente y en un idioma diferente se convierta en un éxito gigantesco en todo el mundo”, añadió el directivo.

Despacito, un hit que continúa arrasando en las discotecas de todo el planeta, se convirtió además este año en la primera canción en español en alcanzar el número uno de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos desde el tema Macarena, del dúo español Los del Río, en 1996.